- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 7
- Час на прочитання
- 1 хв
Ви не повірите, як взимку кролики оживають і набирають вагу — навіть найслабші: ось чим їх потрібно кормити
Взимку кролики витрачають багато енергії на обігрів свого тіла. Через це у них прискорюється обмін речовин, а отже, харчування в цей суворий період має бути особливим — висококалорійним і поживним.
Фахівці поділилися порадами, як правильно годувати кролів узимку.
Ось які види корму варто включити в раціон у холодну пору:
Гілковий корм. Містить корисні вітаміни та допомагає кроликам сточувати зуби. Найкраще ще з літа заготовити гілки яблуні, верби чи акації.
Сіно. Стабілізує травлення і має бути завжди у доступі.
Соковиті корми. До них належать коренеплоди: морква, буряк, гарбуз, топінамбур. З капустою слід бути обережними, бо вона може викликати здуття живота.
Вітаміни. Підходять спеціальні премікси для зимового раціону. У клітці також повинна бути сіль-лизунець.
Дотримуючись такого зимового меню, навіть найслабші кролики швидко набирають вагу, зміцнюють здоров’я та легко переживають морозні місяці.