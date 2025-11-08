ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
7
Час на прочитання
1 хв

Ви не повірите, як взимку кролики оживають і набирають вагу — навіть найслабші: ось чим їх потрібно кормити

Взимку кролики витрачають багато енергії на обігрів свого тіла. Через це у них прискорюється обмін речовин, а отже, харчування в цей суворий період має бути особливим — висококалорійним і поживним.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чим кормити кроликів взимку

Чим кормити кроликів взимку / © Pixabay

Фахівці поділилися порадами, як правильно годувати кролів узимку.

Ось які види корму варто включити в раціон у холодну пору:

  1. Гілковий корм. Містить корисні вітаміни та допомагає кроликам сточувати зуби. Найкраще ще з літа заготовити гілки яблуні, верби чи акації.

  2. Сіно. Стабілізує травлення і має бути завжди у доступі.

  3. Соковиті корми. До них належать коренеплоди: морква, буряк, гарбуз, топінамбур. З капустою слід бути обережними, бо вона може викликати здуття живота.

  4. Вітаміни. Підходять спеціальні премікси для зимового раціону. У клітці також повинна бути сіль-лизунець.

Дотримуючись такого зимового меню, навіть найслабші кролики швидко набирають вагу, зміцнюють здоров’я та легко переживають морозні місяці.

Дата публікації
Кількість переглядів
7
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie