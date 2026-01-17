Ви неправильно готували розчинну каву: проста порада зробить її ніжнішою

Розчинна кава / © pixabay.com

Багато хто починає ранок чашкою кави, але шанувальники напою з подивом дізналися, що роками заварювали її неправильно. Експерт з кави Ітан Роуд показав простий прийом, який пом’якшує смак розчинної кави та прибирає неприємну гіркоту — і це займає всього кілька секунд.

Про це повідомило видання Express.

За словами фахівця, секрет у тому, щоб перед гарячою водою додати в кухоль трохи холодної. Саме цей крок запобігає «підгорілому» присмаку, який часто виникає у розчинних сумішей. Роуд пояснює: розчинна кава стає гіркою, коли її одразу заливають окропом. Коротке перемішування кави з холодною водою допомагає їй розчинитися м’яко, а вже потім можна доливати гарячу воду.

У коментарях користувачі зізналися, що ця порада буквально змінила їхній ранковий ритуал. Один з них написав, що вперше розчинна кава стала на смак «значно м’якшою». Інші порадили для зменшення гіркоти додавати щіпку солі — вона балансує смак і не робить напій солоним.

Фахівці радять дотримуватися пропорції: одна чайна ложка кави на приблизно 180 мл води.

Нагадаємо, вчені з’ясували, що звичайна чашка кави може контролювати рівень цукру в крові ефективніше за деякі популярні медпрепарати.