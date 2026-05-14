Ви неправильно заморожуєте їжу: експерти попередили про приховану небезпеку

Багато людей звикли зберігати залишки їжі в морозильній камері у пластикових контейнерах — від готових страв до м’яса. Однак експерти попереджають, що така практика може мати небажані наслідки через потрапляння мікропластику в їжу.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Фахівці британської організації Which? радять для заморожування використовувати скляні або сталеві контейнери, які витримують низькі температури та вважаються довговічнішою альтернативою пластику.

За словами експертів, під час заморожування пластик може ставати крихким і поступово руйнуватися. Через це дрібні фрагменти матеріалу здатні відламуватися та потрапляти до продуктів у вигляді мікропластику. Подібний процес, як зазначають фахівці, може посилюватися і під час розігрівання їжі у пластикових контейнерах.

Водночас пластик можна використовувати для щоденного зберігання продуктів у холодильнику. Проте для морозильної камери та мікрохвильової печі експерти рекомендують мати альтернативні варіанти посуду.

Мікропластиком називають частинки пластику розміром менш ніж 5 міліметрів. Вони утворюються внаслідок руйнування пластикових виробів, зокрема пакетів, пляшок і контейнерів.

Експерти пояснюють, що повторне нагрівання або заморожування пластикових контейнерів може пришвидшувати цей процес руйнування. Саме тому зберігання і приготування їжі в пластику розглядають як одне з джерел впливу мікропластику на людину.

Дослідження вже підтвердили, що мікропластик негативно впливає на довкілля. Зокрема, вчені виявили, що він може перешкоджати здатності дрібних морських організмів і рослин накопичувати вуглець. Це своєю чергою порушує так званий цикл «блакитного вуглецю», який відіграє важливу роль у стримуванні змін клімату.

Водночас науковці досі не мають остаточних висновків щодо довгострокового впливу мікропластику на здоров’я людини. Проте його частинки вже знаходили у крові, легенях, плаценті та грудному молоці.

У британському Агентстві з охорони здоров’я (UKHSA) також звернули увагу на потенційний вплив нанопластику на мозок. Там пояснили, що надзвичайно малі частинки можуть проникати крізь гематоенцефалічний бар’єр — природний захист мозку від токсинів і небезпечних речовин.

Фахівці зазначають, що нанопластик може взаємодіяти з клітинами-перицитами, які підтримують цей захисний бар’єр і допомагають виводити токсини. Вчені нині досліджують, чи може накопичення таких частинок бути пов’язане з розвитком нейродегенеративних захворювань, зокрема хвороб Альцгеймера та Паркінсона.

