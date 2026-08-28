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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
271
Час на прочитання
3 хв

Ви неправильно зберігаєте часник: кухарі розкрили простий трюк, який допомагає зберегти його свіжим 3–5 місяців

Часник — один із тих продуктів, без якого важко уявити більшість домашніх страв. Він додає аромату супам, м’ясу, соусам, салатам і навіть випічці.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Як довше зберегти часник свіжим

Як довше зберегти часник свіжим / © pexels.com

Але часто трапляється неприємна ситуація: купуєш красиві головки часнику, а через кілька тижнів знаходиш їх м’якими, зморщеними або вкритими паростками.

Виявляється, проблема може бути не в самому часнику, а в тому, як саме ви його зберігаєте. Професійні кухарі радять відмовитися від деяких звичних способів і створити для часнику умови, максимально схожі на ті, у яких він зберігається природним шляхом.

Чому часник швидко псується

Багато людей залишають часник у поліетиленовому пакеті, закритій банці або навіть у холодильнику. Проте такі умови можуть нашкодити продукту.

Основні вороги свіжого часнику:

  • надмірна волога — вона сприяє появі плісняви та гниття;

  • відсутність циркуляції повітря — через це часник швидше псується;

  • пряме світло — воно може стимулювати проростання;

  • тепло — прискорює втрату смаку та текстури.

Саме тому шеф-кухарі рекомендують зберігати часник у прохолодному, сухому та добре вентильованому місці.

Головний кухонний лайфгак — керамічна ємність для часнику

Один із найпопулярніших способів серед кулінарів — спеціальна керамічна ємність для зберігання часнику (garlic keeper).

На перший погляд це звичайний кухонний аксесуар, але його конструкція має важливе значення:

  • керамічні стінки захищають часник від світла;

  • невеликі вентиляційні отвори забезпечують рух повітря;

  • ємність допомагає уникнути накопичення зайвої вологи;

  • часник залишається під рукою, а не захований у шафі чи холодильнику.

Такий контейнер фактично створює умови, схожі на традиційне зберігання в прохолодному сухому погребі. За словами кухарів, у правильних умовах цілі головки часнику можуть залишатися свіжими приблизно від 3 до 5 місяців.

Чому не варто зберігати часник поруч із картоплею

Ще одна поширена помилка — тримати часник і картоплю разом в одному місці.

Хоча обидва продукти люблять темряву, таке сусідство може прискорити псування. Краще зберігати їх окремо, щоб вони довше залишалися свіжими.

А як зберігати очищений або подрібнений часник

Якщо ви вже почистили зубчики або подрібнили часник, правила змінюються.

У такому разі:

  • покладіть часник у герметичний контейнер;

  • зберігайте його в холодильнику;

  • використайте приблизно протягом тижня, щоб він зберіг смак і аромат.

Не варто залишати подрібнений часник просто на кухонній поверхні — він швидше втратить свої властивості.

Як вибрати правильну ємність для часнику

Якщо ви вирішили придбати контейнер для зберігання часнику, зверніть увагу на кілька характеристик:

  1. Матеріал — кераміка, теракота, інші непрозорі матеріали.

  2. Вентиляція — ємність повинна мати отвори або інший спосіб забезпечення циркуляції повітря.

  3. Розмір — не варто заповнювати контейнер надто щільно. Часнику потрібен простір, щоб «дихати».

  4. Зручність — краще вибирати таку ємність, яку легко мити і яка має гармонійний вигляд на кухні.

Чи справді працюють спеціальні контейнери для часнику

Такі ємності не є магічним способом зберегти продукт назавжди, але вони допомагають створити правильне середовище: менше вологи, більше повітря та захист від світла. Саме ці фактори найбільше впливають на те, наскільки довго часник залишатиметься якісним.

Головне правило просте: часнику потрібні сухість, прохолода та вентиляція.

FAQ

Як правильно зберігати часник, щоб він довго не псувався?

Найкраще зберігати часник у сухому, прохолодному та темному місці з хорошою вентиляцією. Оптимальним варіантом може бути керамічна ємність із отворами для циркуляції повітря. Вона допомагає уникнути зайвої вологи та передчасного проростання.

Чи можна зберігати часник у холодильнику?

Цілий часник зазвичай не рекомендують зберігати в холодильнику, оскільки вологе середовище може прискорити його псування або проростання. Натомість очищений чи подрібнений часник краще тримати в герметичному контейнері в холодильнику та використати протягом кількох днів.

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