Чому собаки люблять лежати на сонці

Ветеринари з Dogster пояснили, як сонячне світло впливає на собак.

Насамперед, сонячне світло стимулює вироблення мелатоніну, який є гормоном сну. Чим більше світла собака отримує, тим стабільнішими є її біоритми. Тварина краще засинає, глибше відпочиває, а, значить, прокидається активнішою. Інстинктивно вони шукають світліші місця, щоб «налаштувати» свій внутрішній годинник.

Також тепло від сонця діє як природна «грілка». Воно покращує кровообіг, зменшує біль в суглобах, розслаблює м’язи. Особливо це відчувають старші собаки, а також ті, які страждають на артрит. Після активної гри або прогулянки сонячне місце — найкращий варіант для відновлення.

Собаки відрізняються підвищеною температурою тіла, а тому їм важче, ніж людям, підтримувати тепло. Лежання на сонці допомагає швидко зігрітися, економить енергію, а тому вони шукають сонячні «плями» навіть в будинку.

Іноді ж все набагато простіше: тварини просто люблять лежати на сонці. Тепло дає їм відчуття безпеки та комфорту, тому вони можуть швидше розслабитися.

Хоча лежання на сонці приємне, не всі сонячні промені безпечні для здоров’я. Собаки також можуть отримати сонячні опіки або перегрітися.

Особливо ультрафіолет впливає на ті ділянки тіла, де тонка або відсутня шерсть. Опіки проявляються подразненням, почервонінням. У важких випадках з’являються пухирі і біль.

Собаки охолоджуються не так ефективно, як люди. Тому під час спеки вони швидко перегріваються. Перші ознаки перегрівання:

пришвидшене дихання, слиновиділення;

тіло і ясна гарячі на дотик;

сильна спрага;

неспокій, млявість, пошук тіні.

Якщо поглиблювати перегрівання, це може перерости у тепловий удар, який супроводжується блюванням, діареєю, порушенням координації, падінням, втратою свідомості, хиткістю і судомами. Цей стан критичний і потребує негайної ветеринарної допомоги.

Помітили перші ознаки перегрівання? Терміново перенесіть собаку у тінь, поступово охолодіть.