Полівінілхлорид (ПВХ), з якого виготовлені сучасні профілі, поступово набуває жовтуватого відтінку. Матеріал стійкий до вологи та механічних пошкоджень, проте реагує на тривалий вплив сонячного світла, пилу, жирових відкладень і нікотину.

Причини пожовтіння

Основна — фотодеградація: ультрафіолет руйнує хімічні зв’язки полімеру. Навіть із доданими стабілізаторами та білиллями захисний шар з часом втрачає ефект.

Додатково на поверхню впливає тепло від радіаторів і кухонного жиру. Через це звичайне миття водою стає малоефективним.

Чому агресивні засоби не вирішують проблему

Відбілювачі на основі хлору та розчинники руйнують гладку поверхню ПВХ, роблячи її шорсткою. Абразивні порошки залишають подряпини, куди швидко потрапляє бруд, і наступне очищення стає складним.

Натуральна паста з ромашки

М’який і ефективний спосіб повернути білизну — суміш на основі аптечної ромашки. Вона допомагає розчиняти забруднення, не пошкоджуючи пластик.

Як приготувати:

Заваріть два пакетики ромашки на 100 мл окропу. Дайте настою охолонути. Додайте харчову соду до утворення густої пасти.

Нанесіть на жовті ділянки м’якою губкою, залиште на 15–20 хвилин, потім протріть вологою серветкою і витріть насухо.

Додаткові засоби

Перекис водню 3% — допомагає при застарілих плямах, не залишає розводів.

Лимонний сік або кислота — видаляють вапняний наліт і додають блиску.

Оцет (1:2 з водою) — ефективний проти жирових відкладень, після застосування провітрюйте приміщення.

Профілактика

Мийте рами щонайменше двічі на рік — навесні та восени. Для щоденного догляду використовуйте слабкий мильний розчин.

Чисте скло робить раму візуально світлішою. Захист від сонця (ролети, маркізи) сповільнює фотодеградацію. Контролюйте вологість, щоб уникнути конденсації та плям.