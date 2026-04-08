В RealSimple поговорили з експертами з прання і дізналися, як правильно доглядати за кухонними рушниками, щоб вони були не тільки чистими, а й безпечними для вашої родини.

Для сильно забруднених рушників, особливо після сирого м’яса чи яєць, краще обирати гарячу воду. Гаряча вода знищує мікроби і допомагає мийним засобам працювати ефективніше, пояснює Джилл Робертс, доцентка громадського здоров’я в Університеті Південної Флориди.

Якщо рушник використовувався лише для сухих рук — вистачить теплої води.

«Сучасні тканини і пральні засоби дозволяють обходитись без гарячої води», — додає Патрік Річардсон, автор House Love і Laundry Love. «Я завжди перу кухонні рушники теплою водою на експрес режимі і уникаю гарячої, бо тканина довше залишається міцною».

Хочете додаткову безпеку? Використовуйте відбілювач. Він майже повністю знищує бактерії, але важлива правильна концентрація. «Багато хто ллє надто багато відбілювача і мало води — це знижує ефект», — каже Робертс.

Якщо хлорний відбілювач занадто агресивний, обирайте кисневий. Він м’якіший для тканини та кольору, але теж ефективно знищує запах і бруд. «Я завжди використовую кисневий для кухонних рушників — він чистить і не шкодить тканині», — пояснює Річардсон.

Може здатися логічним прати рушники разом з рештою одягу, але експерти радять цього уникати. «Ваш одяг може бути брудніший за кухонні рушники. Прати їх разом не варто — плями становлять більший ризик, ніж мікроби», — пояснює Робертс.

Натомість рушники можна прати разом з рушниками для ванної, адже вони зазвичай піддаються подібному забрудненню.

Частота прання залежить від того, для чого ви їх використовуєте.

«Рушник біля раковини для рук? Кожні кілька днів. Рушники, які ви використовуєте для приготування, витирки плям і миття стільниці? Одразу після використання», — радить Річардсон.

Особливо мокрі чи забруднені рушники слід прати негайно.

Щоб кухонні рушники залишалися чистими, а ваша кухня — безпечна, експерти радять одразу прибирати небезпечні продукти дезінфікуючими серветками або відбілювачем. «Це не тільки захищає рушники, а й дезінфікує робочі поверхні», — підкреслює Робертс.