Ви пили просекко неправильно: вчені назвали помилку, яку роблять усі

Більшість людей звикли подавати просекко у вузьких келихах-флейтах, однак науковці стверджують, що це не найкращий спосіб насолодитися ігристим вином.

Про це йдеться у матеріалі dailymail із посиланням на книгу французького фізика Жерара Ліже-Белера у своїй книзі «Sparkling Beverages: Champagne and Beyond».

Він дослідив, який келих найкраще розкриває смак і аромат ігристих вин. За його висновками, оптимальним варіантом може бути келих із нахиленим корпусом.

Який келих найкраще розкриває смак і аромат ігристого

Йдеться про незвичну конструкцію зі стандартною ніжкою поєднується з видовженою чашею у формі краплі, нахиленою приблизно під кутом 60 градусів. Такий дизайн має одразу кілька переваг.

По-перше, нахил збільшує площу контакту вина з повітрям, що підсилює аромат. А саме запах, за словами вчених, формує більшу частину смакового сприйняття напою — від фруктових і квіткових нот до більш складних відтінків.

По-друге, такий келих допомагає зберегти більше бульбашок. При наливанні у звичайний вертикальний келих відбувається турбулентність, через яку швидше втрачається розчинений вуглекислий газ (CO₂). У нахиленому келиху напій ллється м’якше, що дозволяє зберегти більше газу і, відповідно, ігристості.

За підрахунками дослідника, у такому келиху може утворюватися на десятки тисяч більше бульбашок під час дегустації.

Менша висота шару вина в нахиленій чаші сприяє формуванню дрібніших і витонченіших бульбашок, що покращує відчуття від напою.

Водночас класична флейта, як зазначає Ліже-Белер, забезпечує більш концентрований аромат, а широкий келих-«купе» робить смак м’якшим. Проте саме нахилений келих може поєднати ключові переваги обох варіантів.

Новинку вже тестують у деяких ресторанах високої кухні у Франції, де експериментують із подачею ігристих вин.

Таким чином, форма келиха може суттєво впливати на те, як ми сприймаємо смак і аромат просекко — і традиційна флейта поступово втрачає свої позиції.

