Ви робили це неправильно: як використовувати паперові рушники

Паперові рушники / © Freepik

Реклама

Паперовими рушниками користуються всі господині, оскільки вони є необхідним атрибутом на кухні. Через високу поглинальну здатність вони зручні у використанні, але більшість із нас використовують їх неправильно.

Блогерка Ірина Зелинська розкрила кілька секретів, які допоможуть полегшити побут.

Лайфхаки для кухні та прибирання

Зберігання продуктів. За словами блогерки, паперові рушники варто підкладати на низ ящичків, де зберігаються фрукти та овочі. Вони поглинуть зайву вологу і збережуть свіжість продуктів набагато довше.

Реклама

Миття контейнерів. Щоб швидко відмити контейнер, потрібно скласти паперовий рушник, покласти на дно, додати трохи води і мийного засобу, закрити кришкою та струснути. За кілька секунд контейнер стане чистим без додаткового миття.

Несподіване застосування

Дзеркала без розводів. Для ідеально чистих дзеркал без розводів достатньо протерти їх сухим паперовим рушником. Розводи зникнуть за лічені секунди.

Очищення плити та духовки. Щільні паперові рушники можуть замінити вологі серветки. Їх можна змочити водою та віджати, а потім протерти ними індукційну плиту, мікрохвильову піч, духовку або кухонні меблі. Після цього варто пройтися ще раз сухим рушником.

Охолодження напоїв та дезодорування взуття. Щоб швидко охолодити напій, обгорніть пляшку у зволожений паперовий рушник і помістіть у морозилку на 15 хвилин. А для дезодорування взуття просто нанесіть кілька крапель ефірної олії на рушник і залиште його всередині на ніч. Це допоможе позбутися неприємних запахів.

Реклама

Нагадаємо, предмети повсякденного вжитку, які є майже в кожній оселі, можуть становити загрозу для здоров’я. Провідний гастроентеролог Гарвардського університету Саурабх Сеті застерігає: на вашій кухні можуть ховатися три речі, від яких варто позбутися якомога швидше.

Першою у списку лікар називає пластикову обробну дошку — звичний предмет, що є майже в кожному домі.

Другою небезпекою він вважає антипригарні сковорідки. Особливу загрозу становлять подряпані чи пошкоджені вироби, адже їхнє покриття містить так звані «вічні хімікати» (PFAS) — речовини, які пов’язують із розвитком онкологічних та інших серйозних захворювань.

Експерт наголошує: пошкоджені антипригарні сковорідки потрібно негайно викидати, аби уникнути можливих ризиків для здоров’я.