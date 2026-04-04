Ви руйнуєте свій врожай капусти, навіть не підозрюючи: не підгодовуйте її цим

Є проста та ефективна схема з трьох підживлень, яка дає результат навіть без дорогих препаратів та складних хитрувань.

Перше підживлення — через 2 тижні після висаджування

Після пересаджування капуста активно нарощує зелену масу, і в цей період їй особливо потрібен азот.

Найкращий варіант: органічне підживлення — настій гною або пташиного посліду.

Як приготувати:

Візьміть 10 літрів води та додайте близько 0,5 кг перепрілого гною чи посліду. Добре перемішайте до однорідності.

Як використовувати:

Поливайте під корінь — це забезпечить швидкий старт росту.

Друге підживлення — ще через 2 тижні

Тепер головне — допомогти капусті формувати качани. Тут ключові елементи — калій і фосфор.

Найдоступніше джерело — дров’яна зола.

Як приготувати:

У 10 літрах води розчиніть 500 г золи. Настоюйте добу.

Як використовувати:

За бажанням процідіть і поливайте під корінь — качани швидко ущільняться, а рослина отримає потрібні елементи.

Третє підживлення — через 3 тижні після другого

Фінальний етап — ущільнення качанів та покращення смаку. Знову потрібен фосфор, але вже в легкозасвоюваній формі.

Підходить: розчин суперфосфату.

Як приготувати:

У 10 літрах теплої води розчиніть 20 г суперфосфату.

Як використовувати:

Поливайте під корінь — тепла вода прискорить розчинення та засвоєння.

Всього три підживлення — і ваша капуста порадує великими, щільними та соковитими качанами. Ніяких складних схем і дорогих засобів — все просто, ефективно та доступно кожному городнику.