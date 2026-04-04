Ви руйнуєте свій врожай капусти, навіть не підозрюючи: не підгодовуйте її цим
Щоб виростити справді великі та щільні качани капусти, одного поливання замало. Культура вимоглива, і без правильних підживлень на хороший врожай розраховувати не варто.
Є проста та ефективна схема з трьох підживлень, яка дає результат навіть без дорогих препаратів та складних хитрувань.
Перше підживлення — через 2 тижні після висаджування
Після пересаджування капуста активно нарощує зелену масу, і в цей період їй особливо потрібен азот.
Найкращий варіант: органічне підживлення — настій гною або пташиного посліду.
Як приготувати:
Візьміть 10 літрів води та додайте близько 0,5 кг перепрілого гною чи посліду.
Добре перемішайте до однорідності.
Як використовувати:
Поливайте під корінь — це забезпечить швидкий старт росту.
Друге підживлення — ще через 2 тижні
Тепер головне — допомогти капусті формувати качани. Тут ключові елементи — калій і фосфор.
Найдоступніше джерело — дров’яна зола.
Як приготувати:
У 10 літрах води розчиніть 500 г золи.
Настоюйте добу.
Як використовувати:
За бажанням процідіть і поливайте під корінь — качани швидко ущільняться, а рослина отримає потрібні елементи.
Третє підживлення — через 3 тижні після другого
Фінальний етап — ущільнення качанів та покращення смаку. Знову потрібен фосфор, але вже в легкозасвоюваній формі.
Підходить: розчин суперфосфату.
Як приготувати:
У 10 літрах теплої води розчиніть 20 г суперфосфату.
Як використовувати:
Поливайте під корінь — тепла вода прискорить розчинення та засвоєння.
Всього три підживлення — і ваша капуста порадує великими, щільними та соковитими качанами. Ніяких складних схем і дорогих засобів — все просто, ефективно та доступно кожному городнику.