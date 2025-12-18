Кіт

Ветеринари застерігають власників котів від поширених помилок у догляді, які можуть серйозно зашкодити здоров’ю тварин. Часто дії, що здаються «звичними» або «логічними», насправді становлять ризик для пухнастих улюбленців.

Про це повідомив ветеринар клініки «Лапа допомоги».

Одна з таких помилок — піднімати дорослого кота за шкірку. Фахівці пояснюють: так робить кішка-мати лише з маленькими кошенятами, вага яких у кілька разів менша. У дорослих тварин це створює надмірне навантаження на хребет, м’язи та суглоби, може спричиняти сильний біль і навіть травмувати шкіру.

Ще одна поширена звичка — ставити лише одну миску з водою. За словами експертів, коти віддають перевагу питтю в різних місцях, залежно від настрою та часу доби, а іноді просто не хочуть далеко йти. Тому кілька поїлок у різних зонах помешкання, зокрема біля лежанок, допомагають уникнути зневоднення.

Ветеринари також наголошують: годувати котів рибою з кістками небезпечно. Кістки можуть травмувати ротову порожнину, а після потрапляння в шлунок — тверднути й утворювати щільні маси, що загрожує кишковою непрохідністю або навіть проколом кишківника.

Окремо фахівці нагадують про шкоду молока для дорослих котів і спростовують міф про їхню повну незалежність. Коти — соціальні тварини, і тривала самотність може викликати стрес. Його наслідками стають зіпсовані меблі, дряпання шпалер або проблеми з туалетом.

Експерти підкреслюють: коти вміють добре приховувати біль і симптоми хвороб, тож зволікання з увагою до їхнього стану може призвести до запізнілого реагування. Власникам радять уважніше ставитися до щоденного догляду та не ігнорувати сигнали, які подає улюбленець.

Нагадаємо, взимку собаки стикаються з ризиками, які багато власників навіть не помічають. Ветеринарка назвала п’ять дій, що захищають тварин у холод.