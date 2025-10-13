Чому молоко не можна виливати в раковину / © unsplash.com

Уявіть знайому ситуацію: ви готуєте сніданок, відкриваєте пляшку молока для пластівців — і вас миттєво зустрічає різкий кислий запах. Перша думка: “Виллю залишки в мийку”. Такий рефлекс здається логічним, але насправді він може обернутися серйозними проблемами.

За даними компанії Scottish Water, зіпсоване молоко не можна виливати в раковину, адже це шкодить не лише трубам у вашому домі, а й екосистемам довкілля.

“Зливати молоко в каналізацію суворо заборонено. Жири й білки, що містяться в ньому, мають властивість застигати та осідати на стінках труб. З часом це призводить до утворення щільних корків, які викликають неприємні запахи, застій стічних вод та потребу у дорогому ремонті”, — пояснюють фахівці Scottish Water.

Крім того, потрапляючи у каналізацію, молоко знижує рівень кисню у воді, що шкодить рибі та іншим водним організмам.

Що робити натомість

Зіпсоване молоко краще утилізувати екологічно безпечними способами:

Для власників садів чи городів: молоко можна компостувати або розвести водою й використати як добриво. Якщо є компостна яма: додайте туди трохи старого молока — воно біорозкладне та містить корисні поживні речовини. Головне — добре перемішати його з іншими компонентами, щоб уникнути неприємного запаху. Як натуральне підживлення: змішайте одну частину молока з чотирма частинами води та полийте коріння рослин. Такий розчин забезпечить їх цінними елементами для здорового росту.

Якщо ж саду немає: просто вилийте молоко в контейнер для сміття — це буде значно безпечніше для труб і природи.