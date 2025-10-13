ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
173
Час на прочитання
2 хв

Ви теж зливаєте молоко в раковину: дарма — ось чому

Майже кожен із нас робив це десятки, якщо не сотні разів. Але, застерігають водопостачальні компанії, зливати молоко в раковину категорично не можна.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чому молоко не можна виливати в раковину

Чому молоко не можна виливати в раковину / © unsplash.com

Уявіть знайому ситуацію: ви готуєте сніданок, відкриваєте пляшку молока для пластівців — і вас миттєво зустрічає різкий кислий запах. Перша думка: “Виллю залишки в мийку”. Такий рефлекс здається логічним, але насправді він може обернутися серйозними проблемами.

За даними компанії Scottish Water, зіпсоване молоко не можна виливати в раковину, адже це шкодить не лише трубам у вашому домі, а й екосистемам довкілля.

“Зливати молоко в каналізацію суворо заборонено. Жири й білки, що містяться в ньому, мають властивість застигати та осідати на стінках труб. З часом це призводить до утворення щільних корків, які викликають неприємні запахи, застій стічних вод та потребу у дорогому ремонті”, — пояснюють фахівці Scottish Water.

Крім того, потрапляючи у каналізацію, молоко знижує рівень кисню у воді, що шкодить рибі та іншим водним організмам.

Що робити натомість

Зіпсоване молоко краще утилізувати екологічно безпечними способами:

  1. Для власників садів чи городів: молоко можна компостувати або розвести водою й використати як добриво.

  2. Якщо є компостна яма: додайте туди трохи старого молока — воно біорозкладне та містить корисні поживні речовини. Головне — добре перемішати його з іншими компонентами, щоб уникнути неприємного запаху.

  3. Як натуральне підживлення: змішайте одну частину молока з чотирма частинами води та полийте коріння рослин. Такий розчин забезпечить їх цінними елементами для здорового росту.

Якщо ж саду немає: просто вилийте молоко в контейнер для сміття — це буде значно безпечніше для труб і природи.

Дата публікації
Кількість переглядів
173
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie