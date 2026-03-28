Ви точно не знали: чому садівники кладуть сірник у ґрунт навесні
У світі городників є чимало простих, але ефективних хитрощів, які допомагають розсаді рости швидше і міцніше.
Один із таких — звичайні сірники, покладені у ґрунт. На перший погляд дивно, але метод працює, і цьому є наукове пояснення.
Цей старий прийом десятиліттями використовують досвідчені садівники, проте про нього майже не пишуть у ЗМІ. Як зазначають у телеграм-каналі «Ваша дача», сірник у ґрунті реально допомагає молодим рослинам.
Як це діє:
Головка сірника містить сірку і фосфор. Поступово розкладаючись у вологому ґрунті, ці елементи потрапляють до кореневої зони й стимулюють ріст, пригнічують деякі грибки та відлякують ґрунтових шкідників.
Як правильно використовувати:
Вставте 1–2 сірники головкою вниз біля стінки стаканчика;
Не під самий корінь;
Достатньо одного разу на весь період вирощування.
Цей метод не замінює підживлення добривами, але стає простою й природною підтримкою для вашої розсади. Маленький сірник — велика користь для здоров’я рослин.