Ви точно не знали: чому садівники кладуть сірник у ґрунт навесні

Навіщо класти сірник у ґрунт / © pexels.com

Один із таких — звичайні сірники, покладені у ґрунт. На перший погляд дивно, але метод працює, і цьому є наукове пояснення.

Цей старий прийом десятиліттями використовують досвідчені садівники, проте про нього майже не пишуть у ЗМІ. Як зазначають у телеграм-каналі «Ваша дача», сірник у ґрунті реально допомагає молодим рослинам.

Як це діє:

Головка сірника містить сірку і фосфор. Поступово розкладаючись у вологому ґрунті, ці елементи потрапляють до кореневої зони й стимулюють ріст, пригнічують деякі грибки та відлякують ґрунтових шкідників.

Як правильно використовувати:

Вставте 1–2 сірники головкою вниз біля стінки стаканчика;

Не під самий корінь;

Достатньо одного разу на весь період вирощування.

Цей метод не замінює підживлення добривами, але стає простою й природною підтримкою для вашої розсади. Маленький сірник — велика користь для здоров’я рослин.