Ви — улюблена людина вашого собаки: ветеринар назвав красномовні ознаки

Собака і господар / © Credits

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Ветеринари стверджують, що більшість собак все ж обирають одну «особливу» людину, з якою формують найміцніший емоційний зв’язок. Визначити це можна за кількома характерними сигналами поведінки.

Про це йдеться у матеріалі mirror.

За словами британського ветеринара Джеймса Грінвуда, який бере участь у телепрограмі The Pet Show, прихильність собаки проявляється не лише в тому, хто його годує чи вигулює. Вирішальну роль відіграє емоційний зв’язок і сумісність характерів.

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Зверніть увагу на хвіст

Фахівець пояснює, що саме хвіст найкраще «розповідає» про емоції собаки.

«У собак усе крутиться навколо хвоста. Вони можуть передавати через нього цілий спектр емоцій. Водночас не кожне виляяння означає радість, але є два типи рухів, які майже завжди свідчать про справжнє щастя», — пояснив ветеринар.

Перший — це так зване «виляяння всім тілом», коли рух починається від плечей і проходить до самого кінчика хвоста. Другий — «вертолітний хвіст», коли хвіст описує кола. Така поведінка зазвичай призначена для людей, яких собака особливо цінує.

Як пес зустрічає вас після розлуки

Ще одна важлива ознака — реакція тварини, коли ви повертаєтеся додому.

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«Якщо собака стрибає, лиже вас, приносить іграшку або навіть радісно гавкає після вашого повернення, це щирий прояв того, що він дуже радий вас бачити», — зазначив Джеймс Грінвуд.

Ветеринар радить звернути увагу, до кого пес підбігає насамперед після приходу додому — саме ця людина часто є його фаворитом.

Кого собака обирає для відпочинку

Не менш промовистою є поведінка під час спокійного відпочинку.

Якщо ввечері пес самостійно приходить саме до вас, щоб полежати поруч або заснути, це свідчить про високий рівень довіри. Так тварина демонструє, що почувається поруч із вами захищеною.

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Як стати для собаки найважливішою людиною

За словами ветеринара, зміцнити зв’язок із домашнім улюбленцем можна досить просто — необхідно регулярно проводити з ним час.

«Щоденні прогулянки є обов’язковими. Собаки люблять досліджувати світ за допомогою нюху, а фізична активність допомагає їм витрачати енергію», — наголосив експерт.

Він також рекомендує використовувати інтерактивні іграшки, головоломки та вправи на пошук ласощів, які стимулюють розумову активність тварини.

Позитивне підкріплення під час дресирування залишається одним із найефективніших способів побудувати міцні стосунки.

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«Їжа є сильним мотиватором для собак, тому ласощі можна успішно використовувати як винагороду за правильну поведінку», — додав ветеринар.

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