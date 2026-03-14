Ви все життя мили деко даремно: простий трюк для запікання робить цю дію зайвою
Після цього прийому ваше деко завжди залишатиметься чистим. Його не доведеться мити навіть після використання.
Все, що вам потрібно, це звичайний рукав для запікання. Його потрібно розрізати вздовж одного боку, розгорнути і розстелити отриманий «лист» на деко так, як ви розстеляєте пергамент.
Після цього можете розкладати зверху все, що потрібно запекти: піцу, гарячі бутерброди, м’ясо, овочі, рибу.
Коли приготування завершиться і ви приберете страву, рукав для запікання можна буде акуратно підняти і викинути. Деко ж залишиться чистим — не буде ні пригорілого жиру, ні розводів чи шматочків. Рукав витримує високу температуру, не рветься і не протікає.
Цей спосіб набагато зручніший за використання пергаменту, адже рукав для запікання щільніший і він не прилипає.