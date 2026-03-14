ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
1 хв

Ви все життя мили деко даремно: простий трюк для запікання робить цю дію зайвою

Після цього прийому ваше деко завжди залишатиметься чистим. Його не доведеться мити навіть після використання.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Хитрощі для дому: як не мити деко після запікання

Хитрощі для дому: як не мити деко після запікання / © pexels.com

Все, що вам потрібно, це звичайний рукав для запікання. Його потрібно розрізати вздовж одного боку, розгорнути і розстелити отриманий «лист» на деко так, як ви розстеляєте пергамент.

Після цього можете розкладати зверху все, що потрібно запекти: піцу, гарячі бутерброди, м’ясо, овочі, рибу.

Коли приготування завершиться і ви приберете страву, рукав для запікання можна буде акуратно підняти і викинути. Деко ж залишиться чистим — не буде ні пригорілого жиру, ні розводів чи шматочків. Рукав витримує високу температуру, не рветься і не протікає.

Цей спосіб набагато зручніший за використання пергаменту, адже рукав для запікання щільніший і він не прилипає.

Дата публікації
Кількість переглядів
34
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie