Ви все життя мили деко даремно: простий трюк для запікання робить цю дію зайвою

Хитрощі для дому: як не мити деко після запікання / © pexels.com

Все, що вам потрібно, це звичайний рукав для запікання. Його потрібно розрізати вздовж одного боку, розгорнути і розстелити отриманий «лист» на деко так, як ви розстеляєте пергамент.

Після цього можете розкладати зверху все, що потрібно запекти: піцу, гарячі бутерброди, м’ясо, овочі, рибу.

Коли приготування завершиться і ви приберете страву, рукав для запікання можна буде акуратно підняти і викинути. Деко ж залишиться чистим — не буде ні пригорілого жиру, ні розводів чи шматочків. Рукав витримує високу температуру, не рветься і не протікає.

Цей спосіб набагато зручніший за використання пергаменту, адже рукав для запікання щільніший і він не прилипає.