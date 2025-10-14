- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 141
- Час на прочитання
- 2 хв
Ви все життя мили волосся неправильно: експертка розкрила головну помилку
Експертка-перукар розповіла, як правильно мити голову, щоб волосся залишалося чистим, блискучим і не жирніло вже наступного.
Більшість людей навіть не здогадуються, що миють волосся неправильно. Хоча відчуття чистоти після душу приємне, саме через неправильну техніку миття волосся може виглядати тьмяним, важким і швидко бруднитися.
Про це повідомляє Mirror.
Про це розповіла професійна перукарка Мері з Кінгстона-на-Темзі, яка ділиться порадами з догляду за волоссям у TikTok. Вона пояснила, що навіть ті, хто регулярно миє голову, часто залишають нижню частину волосся недостатньо очищеною.
“Причина, через яку волосся знизу здається важким або брудним, проста — ви просто не миєте його як слід”, — каже експерт.
1. Мийте не лише верхівку
Мері наголошує: більшість людей концентруються лише на маківці, забуваючи про нижню частину волосся.
“Візьміть трохи шампуню для верхівки, а потім окремо нанесіть ще порцію на потилицю. Ретельно втирайте засіб у шкіру голови, навіть якщо для цього доведеться закріпити волосся шпилькою”, — радить вона.
2. Двічі наносьте шампунь
За словами перукарки, перше миття видаляє основні забруднення, жир і залишки засобів для укладання, а друге — очищає глибше.
“Під час першого миття шампунь може погано пінитися — це нормально. Він “бореться” із брудом. На другому етапі піни буде більше, і очищення стане ефективнішим”, — пояснила вона.
3. Змивайте ретельно
Мері також нагадала, що шампунь потрібно змивати ретельно після кожного нанесення — спочатку з верхньої частини голови, потім із нижньої. Якщо цього не зробити, залишки засобу можуть створити відчуття бруду навіть після миття.
Порада від експерта:
Регулярно очищайте волосся двічі, приділяючи увагу всій довжині — не лише кореням. Так воно виглядатиме легшим, блискучим і залишатиметься чистим довше.