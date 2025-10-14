Ви все життя мили волосся неправильно: експертка розкрила головну помилку

Миття волос / © Credits

Більшість людей навіть не здогадуються, що миють волосся неправильно. Хоча відчуття чистоти після душу приємне, саме через неправильну техніку миття волосся може виглядати тьмяним, важким і швидко бруднитися.

Про це повідомляє Mirror.

Про це розповіла професійна перукарка Мері з Кінгстона-на-Темзі, яка ділиться порадами з догляду за волоссям у TikTok. Вона пояснила, що навіть ті, хто регулярно миє голову, часто залишають нижню частину волосся недостатньо очищеною.

“Причина, через яку волосся знизу здається важким або брудним, проста — ви просто не миєте його як слід”, — каже експерт.

1. Мийте не лише верхівку

Мері наголошує: більшість людей концентруються лише на маківці, забуваючи про нижню частину волосся.

“Візьміть трохи шампуню для верхівки, а потім окремо нанесіть ще порцію на потилицю. Ретельно втирайте засіб у шкіру голови, навіть якщо для цього доведеться закріпити волосся шпилькою”, — радить вона.

2. Двічі наносьте шампунь

За словами перукарки, перше миття видаляє основні забруднення, жир і залишки засобів для укладання, а друге — очищає глибше.

“Під час першого миття шампунь може погано пінитися — це нормально. Він “бореться” із брудом. На другому етапі піни буде більше, і очищення стане ефективнішим”, — пояснила вона.

3. Змивайте ретельно

Мері також нагадала, що шампунь потрібно змивати ретельно після кожного нанесення — спочатку з верхньої частини голови, потім із нижньої. Якщо цього не зробити, залишки засобу можуть створити відчуття бруду навіть після миття.

Порада від експерта:

Регулярно очищайте волосся двічі, приділяючи увагу всій довжині — не лише кореням. Так воно виглядатиме легшим, блискучим і залишатиметься чистим довше.