Ви все життя неправильно обирали яйця: ось чому різниця між митими й немитими важливіша, ніж здається

Чим відрізняються миті та немиті яйця / © pexels.com

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Експерти пояснюють: справа не в тому, які яйця кращі, а в тому, як вони оброблялися після того, як їх знесла курка.

Чому яйця взагалі миють

Одразу після знесення яйце вкриває тонкий природний шар, який називають кутикулою. Він виконує роль природного бар’єра, захищаючи шкаралупу від проникнення бактерій через її мікроскопічні пори.

Під час промислового миття цей захисний шар частково або повністю змивається. Саме тому після очищення яйця стають більш вразливими до зовнішнього середовища.

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Щоб компенсувати втрату природного захисту, миті яйця необхідно постійно зберігати в холодильнику.

Чому в Європі яйця часто не миють

У багатьох європейських країнах яйця продають практично без миття. Виробники роблять ставку на збереження природної кутикули, яка допомагає довше захищати вміст яйця від бактерій.

Крім цього, значну увагу приділяють профілактиці захворювань птиці, належній гігієні на фермах та контролю якості виробництва. Завдяки цьому яйця можуть довше залишатися безпечними навіть без промислового миття.

Однак після покупки багато виробників все одно рекомендують зберігати їх у прохолодному місці.

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Чому в США яйця обов’язково миють

У США діють інші стандарти безпеки харчових продуктів. Перед продажем яйця проходять ретельне миття та дезінфекцію, щоб видалити можливі забруднення зі шкаралупи.

Оскільки природний захисний шар після цього практично зникає, такі яйця повинні перебувати в холодильнику від моменту пакування і до використання. Якщо холодовий ланцюг переривається, ризик проникнення бактерій значно зростає.

Які яйця безпечніші

Однозначної відповіді немає.

Якщо дотримуватися правил виробництва та зберігання, і миті, і немиті яйця можуть бути однаково безпечними.

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Головне — не порушувати умови, для яких вони призначені:

миті яйця потрібно постійно тримати в холодильнику;

немиті яйця також бажано зберігати в прохолодному місці після покупки;

не використовувати яйця із тріснутою шкаралупою;

ретельно мити руки після контакту з сирими яйцями.

Чи потрібно мити домашні яйця

Фахівці не рекомендують мити домашні яйця одразу після збору, якщо ви плануєте їх зберігати.

Після миття захисний шар руйнується, тому бактерії можуть легше проникати всередину через пори шкаралупи.

Найкраще очищати яйце безпосередньо перед використанням. Якщо ж забруднення значні, його можна обережно вимити та одразу покласти в холодильник.

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Як правильно зберігати яйця

Щоб яйця довше залишалися свіжими, варто дотримуватися простих правил:

зберігайте їх у холодильнику при стабільній температурі;

не кладіть яйця на дверцята холодильника, де температура часто змінюється;

залишайте їх у картонній упаковці — вона захищає від сторонніх запахів;

розташовуйте яйця гострим кінцем донизу;

використовуйте найстаріші яйця першими.

Незалежно від того, які яйця ви купуєте, найважливіше — правильно їх зберігати та дотримуватися елементарних правил гігієни. Саме це найбільше впливає на їхню безпечність і свіжість.

FAQ

Чи потрібно мити яйця перед тим, як покласти їх у холодильник?

Ні. Якщо яйця не планується використовувати одразу, мити їх перед зберіганням не рекомендується. Вода може пошкодити природний захисний шар шкаралупи, через що бактеріям буде легше проникнути всередину. Найкраще мити яйця безпосередньо перед приготуванням.

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Як правильно зберігати яйця в холодильнику?

Яйця бажано тримати в основному відділенні холодильника при стабільній температурі, а не на дверцятах. Зберігайте їх у заводській картонній упаковці гострим кінцем донизу — так вони довше залишатимуться свіжими та менше вбиратимуть сторонні запахи.

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