Ви втрачаєте гроші, доки спите: шість речей, які потрібно вимикати на ніч

Як заощаджувати електроенергію вдома / © pexels.com

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Частину електроенергії ми використовуємо цілком непомітно для себе. Деякі прилади продовжують працювати навіть тоді, коли ними ніхто не користується. Розповідаємо, на що звернути увагу перед сном, щоб не витрачати зайві гроші на електрику.

Залишаєте світло в кімнатах, де нікого немає

Знайома ситуація: перед сном вимкнули світло в спальні, а на кухні чи в коридорі залишилася горіти лампа. Іноді це роблять навмисно, щоб було зручніше пересуватися вночі, а іноді просто забувають натиснути вимикач.

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Одна лампочка навряд чи помітно вплине на рахунок за електроенергію. Але якщо всю ніч горять кілька світильників, витрати стають більшими. Особливо це стосується старих ламп розжарювання, які споживають значно більше електрики, ніж LED-аналоги.

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Якщо вам потрібне нічне освітлення, краще залишити невеликий світлодіодний світильник. Ще один варіант — лампа з сенсором руху, яка вмикатиметься лише тоді, коли хтось проходитиме повз. А перш ніж лягати спати, варто просто перевірити, чи не залишилося світло в порожніх кімнатах.

Не змінюєте налаштування опалення і кондиціонера

Якщо вдома є електричний обігрівач, кондиціонер або система клімат-контролю, варто звернути увагу на їхні налаштування. Підтримувати однакову температуру цілодобово не завжди потрібно, адже вночі потреби в обігріванні чи охолодженні можуть бути іншими.

Наприклад, узимку для комфортного сну часто достатньо трохи нижчої температури, ніж удень. Влітку кондиціонеру також необов’язково працювати на повну потужність усю ніч.

Тому перед сном перевірте налаштування техніки. Багато кондиціонерів мають нічний режим, а термостати дозволяють запрограмувати температуру на певний час. Це допомагає уникнути зайвої роботи обладнання та скоротити витрати електроенергії.

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Водночас повністю вимикати опалення на ніч варто не завжди: усе залежить від температури за вікном, теплоізоляції будинку та особливостей системи.

Залишаєте телевізор та іншу техніку в режимі очікування

Натиснули кнопку на пульті, екран телевізора згас — і здається, що прилад більше не споживає електрику. Насправді багато пристроїв після такого вимкнення переходять у режим очікування (Standby).

Це стосується телевізорів, ігрових приставок, комп’ютерів, музичних центрів та іншої електроніки. В такому режимі техніка може продовжувати виконувати окремі функції: приймати сигнал із пульта, підтримувати підключення до мережі або швидко запускатися після ввімкнення.

Окремо взятий прилад витрачає небагато електроенергії. Але якщо в оселі одночасно залишаються підключеними кілька пристроїв, за місяць набігає додаткове споживання.

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Щоб цього уникнути, техніку, якою ви не користуєтеся вночі, краще повністю вимикати. Зручне рішення — мережевий фільтр із кнопкою: він дозволяє одним рухом відключити від розетки одразу кілька приладів.

Звісно, холодильник, сигналізацію та іншу техніку, яка має працювати постійно, від живлення відключати не потрібно.

Залишаєте зарядні пристрої в розетках

Після заряджання телефона ми часто від’єднуємо кабель, але сам адаптер залишаємо в розетці, а згодом звикаємо до цього і припиняємо звертати увагу.

Однак зарядний пристрій без підключеного телефона однаково може споживати трохи електроенергії. У сучасних якісних адаптерів ці витрати дуже малі, проте вони не дорівнюють нулю.

Якщо вдома є кілька зарядних пристроїв для смартфонів, планшетів та інших ґаджетів, які постійно залишаються у розетках, краще виробити звичку від’єднувати їх після використання.

Це не зробить рахунок за світло вдвічі меншим, але допоможе позбутися непотрібних витрат. До того ж так менше зарядних пристроїв залишатиметься без нагляду підключеними до електромережі.

Витяжка у ванній працює всю ніч

Після душу у ванній залишається багато вологи, тому витяжний вентилятор справді потрібен. Але іноді його залишають увімкненим на кілька годин, хоча в цьому вже немає потреби.

Доки вентилятор працює, він споживає електроенергію, а якщо витяжка виводить із приміщення тепле повітря, взимку це може створювати додаткове навантаження на опалення.

Тому не варто залишати вентиляцію працювати до ранку без потреби. Зазвичай достатньо увімкнути її під час душу та залишити ще на 15–30 хвилин після водних процедур. Орієнтуватися варто на вологість у приміщенні та рекомендації виробника.

Якщо ви часто забуваєте вимикати вентилятор, можна встановити таймер. Є також моделі з давачем вологості, які самостійно припиняють роботу, коли повітря стає достатньо сухим.

Не вимикаєте освітлення біля будинку

Ліхтарі біля входу, на балконі, терасі чи подвір’ї нерідко залишають увімкненими до самого ранку. Особливо це стосується приватних будинків, де зовнішнє освітлення допомагає орієнтуватися на території та створює відчуття безпеки.

Але якщо лампи працюють усю ніч, електроенергія витрачається навіть тоді, коли біля будинку нікого немає.

Замість постійного освітлення можна встановити світильники з сенсорами руху. Вони вмикатимуться, коли хтось наближатиметься до входу або проходитиме подвір’ям. Також підійдуть таймери, які автоматично вимикатимуть світло у визначений час.

Якщо ж освітлення має працювати всю ніч, краще обирати LED-лампи. Вони споживають менше електроенергії порівняно зі звичайними лампами розжарювання.

Як економити електроенергію вдома: що перевірити перед сном

Щоб не витрачати зайву електрику, не потрібно щовечора обходити оселю і вимикати абсолютно все. Достатньо звернути увагу на кілька речей:

перевірити, чи не горить світло в порожніх кімнатах;

вимкнути телевізор, комп’ютер та іншу техніку, якою ніхто не користується;

від’єднати зарядні пристрої від розеток;

перевірити нічні налаштування кондиціонера або опалення;

вимкнути витяжку у ванній, якщо приміщення уже провітрилося;

налаштувати таймери або давачі руху для зовнішнього освітлення.

Кожна з цих звичок окремо може здаватися дрібницею, але якщо регулярно залишати ввімкненими кілька приладів, їхнє споживання поступово накопичується. Тому варто хоча б раз переглянути, яка техніка працює у вашому домі вночі без особливої потреби.

FAQ

Як економити електроенергію вдома?

Насамперед варто звернути увагу на побутові звички. Вимикайте світло в порожніх кімнатах, не залишайте телевізор і комп’ютер у режимі очікування, від’єднуйте зарядні пристрої після використання. Також замініть старі лампи на LED та налаштуйте опалення і кондиціонер відповідно до потреб. Навіть кілька таких змін допоможуть скоротити зайве споживання електрики.

Чи споживає зарядний пристрій електроенергію, якщо телефон не підключений?

Так. Навіть без телефона підключений до розетки зарядний пристрій може споживати невелику кількість електроенергії. У сучасних адаптерів ці витрати зазвичай мінімальні, але якщо такі пристрої постійно залишаються у розетках, електрика витрачається даремно. Тому після заряджання ґаджета краще від’єднувати адаптер.

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