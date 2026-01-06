Ви й не уявляєте, як ці "корисні" поради руйнують авто: безпечне розморожування взимку

Як не треба розморожувати машину / © pexels.com

Хоча українські водії зазвичай “самі з усім справляються”, завжди існує ризик помилки, яка може призвести до поломки автомобіля. Тому ТСН.ua зібрав поради провідних автомобільних асоціацій світу, адже в Білорусі подібних детальних рекомендацій мало.

Чого не можна робити при розморожуванні

Британська Автомобільна асоціація (The AA) наголошує: небезпечні методи розморожування можуть не лише пошкодити авто, а й спричинити штрафи або навіть крадіжку.

Найпоширеніші міфи та “лайфгаки”, які реально шкодять авто:

Гаряча або тепла вода. Різкий перепад температур призводить до розширення і стиснення скла, що може спричинити тріщини, особливо на наявних сколах. До того ж, на сильному морозі вода швидко замерзне знову, блокуючи дворники та форсунки. “Портхолінг” (їзда з частково очищеним склом). Обмежена видимість під час руху — адміністративне порушення, небезпечне для всіх учасників руху. Чистити потрібно всі стекла, а не лише лобове. Включення примерзлих склоочисників. Це вірний спосіб вивести з ладу мотор трапеції дворників. Протирати скло руками або рукавом. Такі дії лишають жирні сліди і практично не прибирають конденсат. Використовуйте лише чисту мікрофібру.

Сумнівні поради з інтернету: гаряча вода в пакеті, картопля для протирання скла, антисептик для рук — усе це може погіршити видимість або пошкодити покриття авто.

Як правильно очистити машину

Перевірте склоочисники. Переконайтеся, що дворники вимкнені і не примерзли. Запустіть двигун і увімкніть обігрів. Максимально прогрійте лобове скло, включіть обігрів заднього скла і дзеркал. Кондиціонер допоможе осушити повітря і запобігти запотіванню зсередини. Не залишайте авто без нагляду з працюючим двигуном. Очистіть авто від снігу. Поки салон прогрівається, м’якою щіткою приберіть сніг з даху, капоту та багажника. Обов’язково очистіть решітку радіатора і перевірте, чи чисті фари та габарити. Прибирайте лід. Використовуйте пластиковий скребок і спеціальні розморожувачі для стекол. Жорсткі або металеві предмети пошкоджують скло. Забезпечте повну видимість. Починати рух можна лише після того, як усі стекла повністю очищені від льоду, снігу та конденсату. Часткове “смотрове віконце” небезпечне і карається законом.

Додаткові поради

Використовуйте захисний екран на лобове скло після парковки — навіть картон або літній “солнцезахисний” козирок з багажника підійде.

Сучасні авто, особливо електрокари та гібриди, часто мають функцію попереднього прогріву салону та стекол через мобільний додаток або брелок.

Слідкуйте за технічним станом авто: перевіряйте рівень антифризу та рідини для омивача скла, заряд акумулятора.