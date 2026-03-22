Ви й не здогадувались: ось скільки літрів води витрачає пральна машина за один цикл

Скільки пралка витрачає води

Пральна машина давно стала незамінною помічницею в кожному домі, але мало хто замислюється, скільки води вона споживає під час одного циклу. Саме цей показник напряму впливає на рахунки за комунальні послуги та ефективність використання ресурсів. Реальні цифри часто дивують, адже витрати можуть суттєво відрізнятися залежно від моделі техніки, режиму прання та навіть звичок користувача. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Скільки води витрачає пральна машина

У середньому пральні машини із завантаженням до 5 кг використовують приблизно 45-60 літрів води за один цикл. У цей обсяг входить не лише основне прання, а й усі етапи полоскання.

Сучасні моделі можуть бути більш економними, тоді як старі або бюджетні варіанти витрачають значно більше води.

Від чого залежить витрата води.

Обсяг використаної води формується під впливом кількох факторів. Насамперед це розмір барабана: чим більша машина, тим більше води вона потребує.

Важливу роль відіграє і обрана програма. Інтенсивні режими, прання з високою температурою та додаткове полоскання суттєво збільшують споживання.

Також має значення ступінь завантаження: напівпорожній барабан часто витрачає майже стільки ж води, як і повний.

Як зменшити витрати води

Щоб оптимізувати споживання, варто переглянути свої звички користування технікою.