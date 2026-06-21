Ви з роду аристократії, якщо ваше прізвище звучить так: перевірте своє

Які українські прізвища означають аристократичне походження / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Багато людей хоча б раз замислювалися над походженням власного прізвища. Іноді воно може розповісти чимало цікавого про предків, їхній соціальний статус, професію або навіть приналежність до старовинного шляхетського роду. І хоча саме прізвище не є беззаперечним доказом аристократичного походження, деякі родові назви справді мають дворянське або шляхетське коріння.

Українська шляхта почала формуватися ще в часи Київської Русі, а особливого розвитку набула за доби Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. Представники знатних родів володіли землями, мали власні герби та користувалися певними привілеями.

Саме тому деякі прізвища й сьогодні асоціюються з аристократичним походженням. Водночас варто пам’ятати, що однакові прізвища могли виникати незалежно в різних регіонах, тому остаточно підтвердити дворянське коріння можуть лише архівні документи та генеалогічні дослідження.

Реклама

Прізвища на «-ський» та «-цький»

Одними з найвідоміших шляхетських закінчень вважаються «-ський» та «-цький». У минулому такі прізвища часто походили від назв маєтків, сіл або земель, якими володів рід. Саме тому серед української, польської та литовської шляхти було багато родів із подібними прізвищами.

Приклади:

Вишневецький;

Потоцький;

Острозький;

Замойський;

Чарторийський;

Корецький;

Яблонський;

Сангушко.

Згодом такі закінчення стали популярними і серед інших верств населення, проте історично вони дійсно часто пов’язані зі шляхетським середовищем.

Прізвища, пов’язані з козацькою старшиною

Після утворення Гетьманщини частина козацької старшини фактично стала новою українською елітою. Деякі представники старшинських родів згодом отримували дворянські титули та офіційно визнавалися аристократами.

Реклама

До таких відомих прізвищ належать:

Скоропадський;

Полуботок;

Апостол;

Самойлович;

Розумовський;

Безбородько;

Кочубей.

Багато представників цих родів відігравали важливу роль у політичному житті України протягом кількох століть.

Прізвища, що походять від шляхетських гербів

У середньовіччі шляхетні родини нерідко об’єднувалися навколо спільних гербів. Саме тому деякі прізвища сьогодні можна зустріти в старих гербовниках і дворянських книгах.

Серед них:

Реклама

Любомирський;

Радзивілл;

Понятовський;

Тишкевич;

Друцький;

Ходкевич.

Такі прізвища досі вважаються символом давньої аристократії Центральної та Східної Європи.

Як перевірити своє походження

Якщо ви хочете дізнатися більше про власний рід, варто розпочати з вивчення сімейного архіву.

Корисними можуть бути:

старі свідоцтва та метричні книги;

церковні записи;

ревізькі казки;

переписи населення;

архівні документи про землеволодіння;

родинні фотографії та листи.

Сьогодні також існують спеціалізовані генеалогічні архіви та онлайн-бази даних, які допомагають простежити історію роду на кілька століть назад.

Реклама

Новини партнерів