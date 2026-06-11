Ви зберігаєте їх неправильно: сім несподіваних продуктів, які варто заморожувати

Морозильна камера / © Фото з відкритих джерел

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Багато людей звикли заморожувати м’ясо, овочі чи ягоди, однак деякі продукти, які щодня використовуються на кухні, також добре переносять низькі температури. Однак експертка з харчових відходів Кейт Голл переконує, що правильне заморожування допоможе рідше викидати продукти.

Про це повідомило видання BBC.

До переліку продуктів, які вона рекомендує заморожувати, належать імбир, часник і перець чилі. Перед заморожуванням їх радять помити, висушити та скласти до пакета. Надалі ці інгредієнти можна нарізати, натирати або подрібнювати безпосередньо із замороженого стану.

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Також експертка радить заморожувати твердий сир. Водночас вона зазначає, що після заморожування він може ставати крихким, тому його краще попередньо натерти. У такому вигляді сир зручно додавати до різних страв просто з морозильної камери.

Ще одним продуктом у списку став хліб. За словами Голл, якщо в морозилці мало місця, можна заморожувати лише частину буханця або перетворити залишки хліба на крихти та зберігати їх у замороженому вигляді. Так само можна вчиняти з коржами, пітою та лавашами.

Окремо експертка згадала свіжі трави. Вона рекомендує помити та висушити їх перед заморожуванням, а потім використовувати без розморожування, додаючи до страв під час приготування.

До морозильної камери Голл також радить відправляти зелену цибулю. Для цього її потрібно помити, висушити, нарізати та заморозити. Після цього цибулю можна одразу додавати до їжі без попереднього розморожування.

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Ще одним продуктом у списку стали горіхи. За словами експертки, через високий вміст жирів вони можуть швидко прогіркати через коливання температури. Заморожування допомагає цього уникнути.

Замикає перелік бекон. Кейт Голл рекомендує заморожувати його так, щоб скибочки не злипалися між собою. Тоді можна буде діставати лише необхідну кількість і готувати продукт без попереднього розморожування.

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