Ви здивуєтесь: вісім речей, які паперові рушники можуть зіпсувати під час прибирання

Що не можна витирати паперовими рушниками / © pexels.com

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Але є один нюанс: паперові рушники підходять далеко не для всіх поверхонь. Їхня структура може залишати ворсинки, дрібні подряпини та навіть поступово псувати деякі матеріали. Деякі речі, які ми звикли швидко протирати папером, насправді потребують набагато делікатнішого догляду.

В Southern Living розповіли, які предмети краще ніколи не чистити паперовими рушниками та чим їх замінити.

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Екрани телевізорів, ноутбуків і смартфонів

Можливо, ви часто берете паперовий рушник, щоб прибрати відбитки пальців з екрана. Але це одна з найпоширеніших помилок.

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Волокна паперу можуть бути достатньо жорсткими, щоб залишати мікроподряпини на делікатних поверхнях. Крім того, після прибирання на екрані часто залишаються дрібні ворсинки.

Що використовувати замість паперового рушника:

серветку з мікрофібри;

спеціальні серветки для електроніки;

м’яку безворсову тканину.

Під час очищення не варто сильно натискати на екран — це може пошкодити захисне покриття.

Дерев’яні меблі та поверхні

Паперовий рушник може здатися хорошим варіантом для видалення пилу з дерев’яного столу чи полиць, але він не завжди справляється із завданням.

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Замість того щоб утримувати пил, папір часто просто переміщує його поверхнею. А якщо дерево має нерівну структуру, маленькі шматочки рушника можуть залишатися у волокнах матеріалу.

Кращий вибір:

мікрофіброва серветка;

м’яка бавовняна тканина;

багаторазова серветка для пилу.

Дзеркала та скляні поверхні

Здавалося б, що може бути простішим, ніж протерти дзеркало паперовим рушником? Але після такого прибирання часто залишаються розводи та маленькі ворсинки.

Особливо це помітно на великих дзеркалах, вікнах та скляних дверях.

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Для ідеального результату краще використовувати:

серветку з мікрофібри;

гумовий скребок для скла;

спеціальну тканину без ворсу.

Так поверхня залишиться чистою та блискучою без зайвих слідів.

Окуляри та сонцезахисні лінзи

Паперовий рушник може здатися зручним способом швидко протерти окуляри, але він здатен нашкодити лінзам.

Навіть невеликі частинки у структурі паперу можуть створювати мікроподряпини, які з часом погіршують якість поверхні.

Як правильно чистити окуляри:

промийте їх теплою водою;

використовуйте м’який засіб для очищення;

витирайте лише мікрофібровою тканиною.

Поверхні з нержавіючої сталі

Холодильник, плита або кухонна витяжка з нержавіючої сталі можуть втратити свій блиск через неправильне очищення.

Якщо активно терти паперовим рушником металеву поверхню, можна залишити дрібні подряпини або потертості.

Краще використовувати:

мікрофібру;

м’яку бавовняну тканину;

спеціальні засоби для нержавіючої сталі.

Дорога кераміка та посуд із розписом

Делікатний посуд потребує такого ж обережного ставлення, як і інші цінні речі.

Паперовий рушник може бути занадто грубим для поверхонь із ручним розписом або декоративними елементами.

Альтернатива:

м’який кухонний рушник;

бавовняна тканина;

спеціальна серветка для делікатних предметів.

Шкіряні вироби

Шкіряний диван, сумка або взуття потребують правильного догляду. Паперовий рушник можна використати лише для швидкого видалення невеликої плями, але для регулярного очищення він не підходить.

Папір може залишати частинки та поступово пересушувати поверхню.

Для догляду за шкірою краще:

м’яка тканина з бавовни;

мікрофібра;

спеціальні засоби для шкіри.

Ювелірні прикраси

Маленькі волокна паперового рушника можуть застрягати у застібках, каменях або декоративних елементах прикрас.

Крім того, грубе протирання може пошкодити ніжні поверхні.

Що використовувати:

спеціальну серветку для полірування;

мікрофібру;

м’яку тканину без ворсу.

Чим замінити паперові рушники під час прибирання

Якщо ви хочете зробити прибирання ефективнішим і більш екологічним, зверніть увагу на багаторазові варіанти:

серветки з мікрофібри — добре збирають пил і не залишають слідів;

бавовняні тканини — підходять для більшості домашніх поверхонь;

старі футболки або рушники — можуть отримати друге життя як ганчірки;

спеціальні багаторазові серветки для прибирання.

Такий підхід не лише допомагає зберегти речі, а й зменшує кількість одноразових відходів.

FAQ

Чи можна витирати телевізор паперовим рушником?

Ні, для регулярного очищення екранів телевізорів, ноутбуків і смартфонів паперові рушники краще не використовувати. Вони можуть залишати ворсинки та мікроподряпини. Найкращий варіант — чиста серветка з мікрофібри.

Чим замінити паперові рушники для прибирання?

Найкращими альтернативами є серветки з мікрофібри, багаторазові бавовняні тканини та спеціальні безворсові серветки. Вони ефективніше очищають поверхні, не залишають слідів і можуть використовуватися багаторазово.м’яким.

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