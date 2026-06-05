Стрижка волосся. / © Фото з відкритих джерел

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Нair-експерти пояснюють, що немає універсальної відповіді на запитання, як часто слід робити стрижку. Це залежить від текстури волосся і його стану, а також від конкретних потреб у догляді за ним.

Як часто слід стригти волосся, розповіли стилісти Vogue México.

Стилістка і перукарка Ірінель де Леон пояснює, що регулярне підстригання волосся має багато переваг: може покращити ріст, створити природну густоту, запобігти надмірній сухості та ламкості.

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Важливо пам’ятати, що «стригти» і «підстригати» волосся — різні речі. Підстригання — це зрізається один або два сантиметри на кінчиках. Стрижка — це дещо радикальніша процедура, бо передбачає зрізання понад трьох сантиметрів.

За словами hair-експертів, коли йдеться про здоров’я волосся, то пропуск регулярного підстригання може призвести до сильної ламкості.

«Ламкість є ламкість. Якщо ви тривалий час залишите посічені кінчики, волосся продовжуватиме ламатися далі по стрижню, залишаючи його більш пошкодженим, ніж якби ви його регулярно підстригали», — каже перукарка.

Стрижка волосся залежно від довжини

Експерти пояснюють: що коротше волосся, то більше догляду воно потребує, як для збереження здоров’я, так і для підтримання форми та загального вигляду. Приміром, власницям стрижок боб чи піксі доведеться частіше ходити до перукарні, щоб зберегти форму. Обидва експерти погоджуються, що стригти коротке волосся слід принаймні кожні шість тижнів.

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Щодо стрижки волосся середньої довжини, то це залежить від кількох факторів. Це — текстура волосся та його природна швидкість росту. Якщо хочете підтримувати цю довжину, варто підстригати волосся кожні 6-12 тижнів.

Частота стрижки довгого волосся залежить від його здоров’я. Якщо є схильність до посічених кінчиків або випадіння, слід відвідувати салон кожні вісім-десять тижнів. Якщо волосся здорове та міцне, можна підстригати його кожні 10-12 тижнів.

Стрижка волосся залежно від типу

Зазвичай тонке волосся росте трохи повільніше, але воно також швидше пошкоджується. Тому його стригти треба, коли воно починає мати ламкий вигляд. Втім, наголошують перукарі, для збереження здоров’я та гарного стану потрібне часте підстригання: кожні 6-10 тижнів.

Власниці густого волосся можуть витрачати менше часу на стрижку. Втім, варто стежити за посіченими кінчиками. Проміжок часу між візитами до салону — 8-12 тижнів.

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Кучеряве волосся рекомендують підстригати кожні 6-8 тижнів, щоб підтримувати його форму і запобігати пошкодженню, що допомагає позбутися посічених кінчиків.

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