Ви здивуєтеся, як часто слід прати килимок для ванної кімнати: поради

Ванна кімната. / © www.freepik.com/free-photo

Коли ви востаннє прали килимок для ванної? Часто над цим питанням задумуються господині, хоч можуть робити регулярне прибирання щотижня. Втім, килимок може стати розсадником цвілі та бактерій, якщо його регулярно не дезінфікувати.

Я часто слід прати килимок для ванної кімнати і як це робити, повідомляє ресурс Мartha Stewart.

Намагайтеся прати килимок для ванної щотижня. Він поглинає воду, залишки мила, жири для тіла та відмерлу шкіру, а тому залишається вологими протягом тривалого часу. Саме ці чинники, кажуть фахівці, створюють ідеальне середовище для росту бактерій, цвілі та грибка.

«Навіть якщо килимок виглядає чистим, мікроби можуть швидко накопичуватися. Це призводить до появи неприємних запахів та потенційних проблем зі шкірою. Регулярне миття допомагає підтримувати санітарний стан ванної кімнати», — пояснила директорка однієї клірингової компанії Алісія Соколовскі.

Втім, килимок для ванної варто прати частіше, якщо ви живете не самі, у вашій ванній кімнаті бракує вентиляції, ваші домашні тварини наступають на килимок або ж помічаєте видимий запах або цвіль. У цих випадках ідеально прати кожні три-чотири дні.

Якщо ж килимок має затхлий або цвілевий запах чи постійно слизький і мокрий — саме час для глибокого чищення. Це є ознаками наявності бактерій або цвілі.

Як прати килимки

Стандартні бавовняні або мікрофіброві килимки для ванної можна прати в пральній машині на звичайному або інтенсивному циклі. Використовуйте звичайний рідкий пральний порошок.

Важливо — не додавати забагато прального засобу, бо надлишок може накопичуватися у волокнах, з часом робити килимок жорстким та викликати появу неприємного запаху.

Сушіть килимок для ванної в сушильній машині за низької або середньої температури або повісьте його сушитися на повітрі в добре провітрюваному приміщенні. Переконайтеся, що він повністю висох, перш ніж класти його назад на підлогу ванної кімнати.

Прання килимка з піни з ефектом пам’яті в пральній машині може призвести до руйнування піни або втрати форми. Натомість періть його вручну прохолодною або теплою водою з невеликою кількістю м’якого засобу. Обережно викрутіть килимок, щоб видалити зайву воду. Висушіть його на повітрі чи в добре провітрюваному приміщенні.

Бамбуковий або дерев’яний килимок протріть їх тканиною або м’якою щіткою з використанням мила та води. Потім промийте та ретельно висушіть.

Нагадаємо, ми писали про те, як легко відмити шторку для душу. Без регулярного догляду вона перетворюється на розсадник бактерій та вкриваються слизьким нальотом, що робить вихід із душу небезпечним.