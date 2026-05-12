Вибух пробив дірку в атмосфері Сонця: коли Землю накриє магнітна буря

Потужний вибух на Сонці спричинив блекаут радіозв'язку та загрожує Землі магнітною бурею

У неділю, 10 травня, на Сонці стався потужний спалах класу M5.7, який пробив масивну діру в атмосфері зірки та спровокував викид корональної маси. Внаслідок цього виверження на освітленій частині Землі одразу зафіксували тимчасові відключення високочастотного радіозв’язку, а найближчими днями очікується геомагнітна буря.

Про це пише LiveScience.

Наслідки для Землі: магнітна буря та перебої в мережах

Сонячні спалахи — це раптові викиди електромагнітного випромінювання. Оскільки ця енергія рухається зі швидкістю світла, вона досягає нашої планети майже миттєво. Атмосфера та магнітне поле захищають людей від шкідливої радіації, проте вона здатна порушувати роботу супутників, космічних апаратів і систем зв’язку.

Цього разу вибух також супроводжувався викидом корональної маси — повільною хмарою сонячної плазми. За даними Центру прогнозування космічної погоди (NOAA), основна частина цього матеріалу пройде повз орбіту Землі. Однак пізно ввечері 12 травня або вранці 13 травня наша планета може отримати дотичний удар.

Цей удар здатний спровокувати слабку магнітну бурю рівня G1 (за шкалою від G1 до G5). Незважаючи на найнижчу інтенсивність, такі геомагнітні збурення можуть спричинити незначні коливання в електромережах, вплинути на роботу супутникових систем та навіть збити з орієнтирів перелітних птахів.

Чи побачимо ми полярне сяйво

Одним з найвидовищніших наслідків геомагнітної бурі може стати поява полярного сяйва. Воно виникає, коли заряджені сонячні частинки врізаються у верхні шари атмосфери Землі та стикаються з газами. Кисень забарвлює небо в зелені й червоні кольори, а азот дає синє та фіолетове світіння.

Джерелом нинішнього спалаху стала сонячна пляма під номером 4436, яка останніми днями виявляє надзвичайну активність. Лише минулого тижня вона викинула щонайменше п’ять хмар плазми. Вчені попереджають: оскільки ця зона залишається нестабільною, найближчими днями можливі нові вибухи, які можуть призвести до ще інтенсивніших магнітних бур на Землі.

Нагадаємо, вчені встановили, де саме виникає магнітне поле Сонця, яке запускає сонячні спалахи та магнітні бурі. Згідно з результатами дослідження, так зване магнітне динамо формується на глибині близько 200 тисяч кілометрів під видимою поверхнею зірки, що значно глибше, ніж вважалося раніше.

