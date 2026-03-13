Вибираємо найсолодші сорти столового буряка

Найсолодші сорти столового буряка

Буряк є невід’ємною частиною української кулінарної культури, адже без нього неможливо уявити ні традиційний борщ, ні улюблений вінегрет.

Смакові якості, насиченість кольору та здатність до тривалого зберігання залежать не лише від поливу чи ґрунту, а насамперед від сортових особливостей обраного насіння. Правильний вибір сорту дозволяє отримати солодкі, соковиті коренеплоди без білих кілець, які збережуть свою користь до самої весни.

Вибираємо найсолодші сорти буряка

Еталонна родина Бордо: класика та сучасні модифікації

Найбільш впізнаваною та популярною серед українських городників залишається група сортів Бордо, яка представлена одразу кількома високоефективними варіантами. Класичний буряк Бордо вважається одним із найкорисніших завдяки підвищеній концентрації вітамінів та мікроелементів. Його великі округло-довгасті плоди не мають світлих кілець і можуть зберігатися в льоху до наступного сезону.

Модифікація Бордо-237 відзначається особливо інтенсивним цукристим смаком і гладкою шкіркою, демонструючи при цьому високу стійкість до стрілкування.

Для тих, хто планує вирощувати овочі для приготування домашніх соків та свіжих салатів, ідеально підійде Бордо-4, відомий своєю приємною текстурою та стійкістю до хвороб.

Окремої уваги заслуговує Циліндричний Бордо, який поєднує в собі соковитість класичного сорту зі зручною подовженою формою, що значно полегшує нарізання та очищення.

Циліндричні та салатні фаворити

Окрім класичних круглих форм, великий попит мають сорти з видовженими коренеплодами, такі як Циліндра та Ріваль.

Циліндра є рекордсменом за вмістом амінокислот і вважається одним із найврожайніших сортів в Україні — великі плоди вагою до 500 грамів ростуть швидко та просто.

Ріваль, своєю чергою, цінується за унікальну здатність зберігати хрумку та щільну текстуру навіть після термічної обробки, а його висока холодостійкість дозволяє проводити висів у відкритий ґрунт уже на початку травня.

Для любителів ніжних салатів незамінним стане Детройт Червоний, який вирізняється тонкою шкіркою та дуже витонченим смаком м’якоті.

Спеціалізовані сорти для кулінарних шедеврів

Деякі сорти були виведені спеціально під конкретні кулінарні потреби. Наприклад, сорт Борщовий — це справжня знахідка для поціновувачів традиційних рецептів, оскільки його великі плоди (до 400 грамів) мають підвищений вміст цукру, що робить смак основної страви максимально насиченим.

Якщо ж ви плануєте готувати вінегрет або яскраві закуски, варто звернути увагу на сорт Вінегретний. Його темна, майже чорна м’якоть не втрачає свого кольору при варінні, пробуджуючи апетит одним лише виглядом.

Схожу роль відіграє і Негритьонок — цей соковитий та ніжний буряк є лідером за лежкістю, адже він здатен зберігати свої властивості протягом дев’яти місяців.

Як виростити солодкий буряк

Для того, щоб обраний сорт повністю розкрив свій потенціал, необхідно дотримуватися базових правил агротехніки. Висів насіння проводять у добре прогрітий ґрунт (до +10…+12 °C), що зазвичай припадає на середину весни. Земля має бути пухкою та добре дренованою, щоб коренеплоди могли рости рівними та здоровими.

У процесі догляду важливо пам’ятати про правильне підживлення — азот потрібен рослині лише на початку для росту листя, а от за солодкість та розвиток самого буряка відповідають фосфор і калій. Помірний полив, особливо в період активного формування плоду, допоможе уникнути розтріскування та забезпечить ту саму соковитість, якою славляться кращі сорти українського буряку.