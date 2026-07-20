Видаліть це зі смартфона негайно: які повідомлення можуть створити вам проблеми

Фото ілюстративне

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Смартфон, який потрапив до рук зловмисника, перетворюється на відкритий гаманець, необачно залишений посеред людного місця. У такій ситуації вся конфіденційна інформація стає абсолютно доступною, і швидке використання її сторонніми особами є лише питанням часу.

Щоб убезпечити себе від дій шахраїв, зберегти власні кошти, персональні дані та спокій, варто прислухатися до порад фахівців із кібербезпеки. Вони назвали три категорії повідомлень, які категорично не рекомендується зберігати в пам’яті мобільного пристрою, пише iTechua.

Коди доступу та паролі до банківських рахунків

Багато довірливих користувачів вважають, що одноразовий код із повідомлення не становить жодної небезпеки після використання. Проте для зловмисників навіть ці кілька цифр можуть стати фінальним елементом, якого бракувало для реалізації їхньої схеми.

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Зазвичай шахраї вже володіють певною базою даних про свою жертву — наприклад, повним ім’ям, номером телефону чи логіном від онлайн-банкінгу. У такому разі отриманий код стає останнім ключем, який відкриває доступ до чужого профілю, а процес відновлення контролю над зламаним акаунтом перетворюється на тривалий і складний квест.

Щоб убезпечити себе, одразу після введення пароля з СМС його необхідно безповоротно видалити. Ба більше, фахівці радять обов’язково очищати кошик повідомлень, оскільки сучасні операційні системи Android та iOS влаштовані так, що видалені файли та тексти можуть таємно зберігатися в пам’яті смартфона ще кілька тижнів або місяців.

Фотографії особистих документів

Серед фотографій, якими можуть скористатися злочинці також є такі як: фото паспорта, посвідчення водія та будь-які інші дані, які можуть бути використані для підтвердження вашої особи.

Маючі такі зображення, шахраї можуть оформити мікропозики, придбати сім-карти, створити фальшиві облікові записи і навіть продати ці дані в даркнеті.

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Зловмисникам достатньо отримати лише одну чітку фотографію з персональними даними, щоб створити власнику безліч серйозних проблем. Поширена звичка надсилати такі знімки близьким із думкою видалити їх колись пізніше є великою помилкою, адже позбутися такої інформації з пам’яті пристрою потрібно негайно.

Якщо ж виникає гостра потреба зберегти важливі документи чи конфіденційні відомості, краще перенести їх у захищене хмарне сховище із обов’язковим двофакторним захистом або скористатися надійними програмами для шифрування даних, наприклад 1Password, NordLocker чи захищеною папкою в Google Files.

Повідомлення, які містять особисті та конфіденційні відомості

Ваші ПІН-коди, реквізити карток, CVC-коди, адреси та навіть відповіді на секретні запитання про кличку дитячого собаки — це готова зброя в руках шахраїв.

Коли зловмисники отримують доступ до смартфона, вони насамперед переглядають СМС та чати в месенджерах. Якщо там виявиться повідомлення рідним на кшталт «пароль від картки такий самий, як від вайфаю», наслідки будуть катастрофічними. Навіть зберігати такі нотатки в чаті «з самим собою» абсолютно небезпечно — якщо телефон потрапить до чужих рук розблокованим, ви втратите все.

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Не забувайте, що просто видалити повідомлення замало. Тексти залишаються в кошику пристрою та автоматично копіюються в резервні хмари.

Експерти наголошують: жодній важливій інформації не місце у звичайних повідомленнях. Телефон — це не сейф і не надійний архів. Його можна легко загубити, посіяти або підхопити вірус, тому не перетворюйте свій гаджет на знахідку для шахраїв.

Нагадаємо, в Україні шахраї надсилають електронні листи від імені банків, податкової та інших державних органів, щоб заразити пристрої шкідливим програмним забезпеченням і отримати доступ до банківських рахунків.

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