Виявлено несподівану користь шоколаду для здоров’я серця

Теобромін - поживна речовина, що міститься у бобах какао, може підвищувати рівень “хорошого” холестерину, який допомагає запобігти утворенню бляшок в артеріях.

Про те, як чорний шоколад може бути гарним джерелом теоброміну, читайте у матеріалі EatingWell.

Науковці провели своє дослідження, участь у якому взяли люди з надмірною вагою, ожирінням та метаболічним синдромом. Це - група станів організму, які в сукупності підвищують ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету 2-го типу та інсульту.

Учасники, вік яких був від 40 до 55 років, щодня або приймали 450 міліграмів добавки теоброміну, або плацебо. Також усі дотримувалися дієти з обмеженою калорійністю Добова потреба в калоріях була підібрана для кожної людини залежно від віку, статі, ваги, зросту та фізичної активності.

Зазначається, що після 12 тижнів приймання добавок теоброміну учасники спостерігали незначне підвищення рівня “хорошого” холестерину. Крім того, теобромін також підвищував активність гена PPAR-альфа, який допомагає організму розщеплювати жири та керувати енергією.

А що ж у буденному житті?

Доза теоброміну, яка використовували в дослідженні, приблизно еквівалентна тій, яку ви отримали б, вживаючи приблизно 60-90 мл темного шоколаду щодня. Це трохи більше, ніж порція на день.

Важливо, що фактичне підвищення рівня “хорошого” холестерину було невеликим — близько 0,3 мг. Саме то собі це не матиме суттєвий вплив на здоров'я серця. Втім, темний шоколад також містить корисні поліфеноли і навіть пов’язаний зі зниженням ризику діабету. Тому ці солодощі є чудовим вибором, коли вам потрібно додати трохи солодкого.

Тож, хоча шоколад може бути частиною збалансованого харчування, найкраще дотримуватися перевірених звичок, корисних для серця, таких як правильне харчування та активний спосіб життя.

