"Виходить багатенько": вчителька зізналася, скільки насправді отримує за репетиторство

Репетиторка пояснила, скільки насправді заробляє і розвінчала міфи. Її робочий час не обмежується 60 хвилинами уроку, адже доводиться витрачати час на ретельну підготовку, пошук ресурсів і перевірку робіт учнів.

Вчитель

Вчитель / © Фото з відкритих джерел

Цікава історія, якою поділилася репетиторка англійської мови пані Діана (diana.tut.or) у соцмережі, викликала жваве обговорення про реалії заробітку викладачів. Під час завершення уроку її 9-річний учень несподівано запитав, скільки вчителька має учнів. Хлопчик пояснив, що вони з мамою підрахували її приблизний дохід, і ця сума видалася їм «багатенькою».

Про це вона розповіла у Threads.

«Ми з мамою рахували, скільки ви приблизно заробляєте, то виходить багатенько так», — заявив учень.

Потішившись, пані Діана вирішила розвіяти міф про нібито надвисокі доходи репетиторів. Вона наголосила, що просте множення кількості уроків на їхню вартість не відображає реальної картини.

Допис користувачки у соцмережі. / © Скріншот

Допис користувачки у соцмережі. / © Скріншот

Чому «це не так працює»

Репетиторка та її колеги в коментарях пояснили, що уявлення про «гроші лопатою» не відповідає дійсності через кілька ключових факторів. Як зазначили коментатори, репетиторство — це нестабільний заробіток. Часті переноси або скасування занять можуть розтягнути оплачений абонемент на два місяці, значно зменшуючи місячний дохід.

Коментарі під дописом. / © Скріншот

Коментарі під дописом. / © Скріншот

Фізично та психологічно неможливо проводити 8-10 ефективних уроків на день, адже це швидко призводить до професійного вигорання. У ціну однієї години заняття входить не лише сам урок, а й підготовка до нього, перевірка домашніх завдань, а також оплата програм (Zoom) та навчальних платформ.

Коментарі під дописом / © Скріншот

Коментарі під дописом / © Скріншот

У коментарях користувачі з гумором зазначили, що «рахувати чужі гроші — a real-life skill більшості українців», що формується без особливих зусиль. Проте ті, хто сам працює репетитором, підтвердили, що безперервний «потік» грошей — це лише ілюзія.

