"Виходить багатенько": вчителька зізналася, скільки насправді отримує за репетиторство

Цікава історія, якою поділилася репетиторка англійської мови пані Діана (diana.tut.or) у соцмережі, викликала жваве обговорення про реалії заробітку викладачів. Під час завершення уроку її 9-річний учень несподівано запитав, скільки вчителька має учнів. Хлопчик пояснив, що вони з мамою підрахували її приблизний дохід, і ця сума видалася їм «багатенькою».

Про це вона розповіла у Threads.

«Ми з мамою рахували, скільки ви приблизно заробляєте, то виходить багатенько так», — заявив учень.

Потішившись, пані Діана вирішила розвіяти міф про нібито надвисокі доходи репетиторів. Вона наголосила, що просте множення кількості уроків на їхню вартість не відображає реальної картини.

Чому «це не так працює»

Репетиторка та її колеги в коментарях пояснили, що уявлення про «гроші лопатою» не відповідає дійсності через кілька ключових факторів. Як зазначили коментатори, репетиторство — це нестабільний заробіток. Часті переноси або скасування занять можуть розтягнути оплачений абонемент на два місяці, значно зменшуючи місячний дохід.

Фізично та психологічно неможливо проводити 8-10 ефективних уроків на день, адже це швидко призводить до професійного вигорання. У ціну однієї години заняття входить не лише сам урок, а й підготовка до нього, перевірка домашніх завдань, а також оплата програм (Zoom) та навчальних платформ.

У коментарях користувачі з гумором зазначили, що «рахувати чужі гроші — a real-life skill більшості українців», що формується без особливих зусиль. Проте ті, хто сам працює репетитором, підтвердили, що безперервний «потік» грошей — це лише ілюзія.

