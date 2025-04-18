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Використовують майже всі: в яких каструлях не варто готувати їжу
Не всі каструлі підходять для готування, потрібно звертати увагу на матеріал.
Алюмінієвий посуд, відомий своєю доступністю, є популярним вибором на кухні. Однак можуть бути випадки, коли інші матеріали є кращим вибором.
Недоліки алюмінієвого посуду:
При нагріванні алюміній вступає в хімічні реакції з деякими продуктами, що може вплинути на смак страв і навіть бути шкідливим
Під дією високих температур алюміній взаємодіє з киснем, а також із сіркою, фосфором, азотом, йодом і вуглецем
Кислі продукти можуть спричинити потемніння посуду, що вплине на зовнішній вигляд і якість страви
Що не можна готувати в алюмінієвому посуді
Якщо у складі вашої страви є кислі продукти, буде набагато краще обрати для приготування будь-яку іншу каструлю. Зверніть увагу на такі продукти: помідори, лимони, оцет та щавель.
Перелік страв, які не можна готувати в алюмінієвих каструлях:
борщ
томатний суп
страви з помідорами
солона риба
страви з буряком
компоти
варення
молоко
маринади
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