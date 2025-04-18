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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
168
Час на прочитання
1 хв

Використовують майже всі: в яких каструлях не варто готувати їжу

Не всі каструлі підходять для готування, потрібно звертати увагу на матеріал.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Певні види їжі несумісні з алюмінієвим посудом

Певні види їжі несумісні з алюмінієвим посудом / © Pixabay

Алюмінієвий посуд, відомий своєю доступністю, є популярним вибором на кухні. Однак можуть бути випадки, коли інші матеріали є кращим вибором.

Недоліки алюмінієвого посуду:

  • При нагріванні алюміній вступає в хімічні реакції з деякими продуктами, що може вплинути на смак страв і навіть бути шкідливим

  • Під дією високих температур алюміній взаємодіє з киснем, а також із сіркою, фосфором, азотом, йодом і вуглецем

  • Кислі продукти можуть спричинити потемніння посуду, що вплине на зовнішній вигляд і якість страви

Що не можна готувати в алюмінієвому посуді

Якщо у складі вашої страви є кислі продукти, буде набагато краще обрати для приготування будь-яку іншу каструлю. Зверніть увагу на такі продукти: помідори, лимони, оцет та щавель.

Перелік страв, які не можна готувати в алюмінієвих каструлях:

  • борщ

  • томатний суп

  • страви з помідорами

  • солона риба

  • страви з буряком

  • компоти

  • варення

  • молоко

  • маринади

Раніше ми писали, як очистити пательню з антипригарним покриттям. Більше про це читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
168
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