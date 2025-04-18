Використовують майже всі: в яких каструлях не варто готувати їжу

Певні види їжі несумісні з алюмінієвим посудом / © Pixabay

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Алюмінієвий посуд, відомий своєю доступністю, є популярним вибором на кухні. Однак можуть бути випадки, коли інші матеріали є кращим вибором.

Недоліки алюмінієвого посуду:

При нагріванні алюміній вступає в хімічні реакції з деякими продуктами, що може вплинути на смак страв і навіть бути шкідливим

Під дією високих температур алюміній взаємодіє з киснем, а також із сіркою, фосфором, азотом, йодом і вуглецем

Кислі продукти можуть спричинити потемніння посуду, що вплине на зовнішній вигляд і якість страви

Що не можна готувати в алюмінієвому посуді

Якщо у складі вашої страви є кислі продукти, буде набагато краще обрати для приготування будь-яку іншу каструлю. Зверніть увагу на такі продукти: помідори, лимони, оцет та щавель.

Перелік страв, які не можна готувати в алюмінієвих каструлях:

борщ

томатний суп

страви з помідорами

солона риба

страви з буряком

компоти

варення

молоко

маринади

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