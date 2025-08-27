ТСН у соціальних мережах

Викрадену картину виявили на іншому кінці світу завдяки сайту рієлтора

Картину відстежили журналісти у будинку, який виставили на продаж.

Віра Хмельницька
Картину виявили в Аргентині

Картину виявили в Аргентині / © Pixabay

Картину італійського художника Джузеппе Гісланді, яку викрали під час Другої світової війни, виявили на іншому кінці світу — в Аргентині.

Про це повідомляє Artdependence.

Полотно «Портрет жінки» висіло над диваном у будинку дочки високопоставленого офіцера CC у прибережному містечку Аргентини. Голландська газета AD відстежила роботу через сайт рієлтора — будинок був виставлений на продаж, і на фотографіях інтер’єру можна було розгледіти викрадену картину.

Спадкоємці арт-дилера та власника картини Жака Гудстіккера мають намір повернути полотно.

«Мої пошуки почалися наприкінці 1990-х, і я не здаюся досі», — заявила 81-річна невістка Гудстіккера Марей фон Захер. Колекція мистецтва Гудстіккера була конфіскована нацистами 1940 року в Амстердамі — з 1,4 тисяч творів досі не знайдено понад 200 робіт.

Експерти оцінюють вартість картини 500 тисяч євро, але історична цінність перевищує комерційну. Колекція Гудстіккер вважається еталонним прикладом крадіжки культурних цінностей — за останні 25 років спадкоємцям вдалося повернути 300 творів мистецтва через суди.

Раніше ми писали про те, що картина 17 століття, спочатку оцінена в 14 тисяч доларів два роки тому, була продана майже за 14 мільйонів доларів на аукціоні Sotheby’s після того, як колекціонери розкрили її таємницю.

А у Відні виявили картину австрійського художника Ґустава Клімта «Портрет фройляйн Лізер», яку вважали втраченою майже 100 років. Її вартість оцінюють у понад 50 мільйонів євро.

