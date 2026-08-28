Як зрозуміти, що молоко зіпсувалося / © pexels.com

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Є одна проста ознака, яку багато людей ігнорують, хоча саме вона може сигналізувати про те, що продукт уже час утилізувати.

Головна ознака зіпсованого молока — неприємний запах

Якщо ви відкрили упаковку молока і відчули кислий, різкий або незвичний запах, краще не ризикувати та одразу викинути продукт.

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Свіже молоко має легкий нейтральний аромат. Коли в ньому починають активно розмножуватися бактерії, змінюється його хімічний склад — саме це й створює характерний кислий запах.

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Навіть якщо молоко має нормальний вигляд і на пакованні ще є запас часу до кінцевої дати споживання, неприємний запах є достатньою причиною відмовитися від нього.

Які ще ознаки вказують, що молоко зіпсувалося

Окрім запаху, зверніть увагу на кілька інших сигналів.

Змінилася консистенція

Якщо молоко стало густішим, з’явилися грудочки або воно почало розшаровуватися — це ознака псування.

Не варто перевіряти такий продукт «на смак». Навіть невелика кількість зіпсованого молока може спричинити дискомфорт у травленні.

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Змінився колір

Свіже молоко має однорідний білий або злегка кремовий відтінок. Будь-які незвичні зміни кольору можуть свідчити про те, що продукт більше не придатний.

Паковання має підозрілий вигляд

Якщо пакет або пляшка з молоком надулася, це може бути результатом утворення газів через діяльність бактерій. Такий продукт краще не відкривати й не вживати.

Чому молоко може зіпсуватися навіть до завершення терміну придатності

Багато людей вважають, що дата на упаковці гарантує безпечність продукту до останнього дня. Насправді термін придатності діє лише за умови правильного зберігання.

Молоко може швидше зіпсуватися через:

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тривале перебування без холодильника;

неправильну температуру зберігання;

часте відкривання упаковки;

зберігання на дверцятах холодильника, де температура часто змінюється;

потрапляння бактерій після відкриття.

Після відкриття упаковки молоко краще зберігати у холодильнику та використати протягом кількох днів, орієнтуючись не лише на дату, а й на його запах і вигляд.

Чи можна пити молоко, якщо воно трохи пахне кислим

Ні, краще цього не робити. Легкий кислий запах уже означає, що в продукті почалися зміни. Навіть якщо смак здається прийнятним, молоко може містити бактерії, які здатні викликати проблеми зі здоров’ям.

Особливо не варто давати таке молоко дітям, людям похилого віку або тим, хто має чутливу травну систему.

Як правильно перевірити молоко перед вживанням

Перед тим як додавати молоко у каву чи страви, зробіть просту перевірку:

Подивіться на дату придатності. Оцініть запах після відкриття. Перевірте, чи немає грудочок або зміни кольору. Якщо є сумніви — краще викинути продукт.

Правило «краще перестрахуватися» у випадку з молочними продуктами працює найкраще.

FAQ

Як зрозуміти, що молоко зіпсувалося?

Зрозуміти, що молоко зіпсувалося, можна за кількома ознаками: появою кислого або неприємного запаху, зміною консистенції, грудочками, розшаруванням чи незвичним кольором. Якщо молоко викликає сумніви, краще його не вживати.

Чи можна пити прострочене молоко, якщо воно нормально пахне?

Молоко після завершення терміну придатності іноді може залишатися безпечним певний час, якщо воно правильно зберігалося. Однак перед вживанням потрібно обов’язково перевірити його запах, вигляд і консистенцію. Якщо є будь-які зміни — продукт краще викинути.

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