Викиньте це негайно: 6 звичних речей на кухні, які руйнують енергетику вашого дому

Кухня має бути світлим та гармонійним місцем / © Freepik

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Правильне облаштування кухонного простору має величезне значення для загальної гармонії в усьому будинку. За словами фахівців із феншуй, важливо не лише приносити туди правильні речі, а й вчасно позбуватися предметів, що блокують життєву силу.

Про список із 6 найпоширеніших кухонних заборон пише Better Homes & Gardens.

Експертка з інтер’єрної терапії Сюзанна Ройнон пояснює, що кухня є надзвичайно важливою зоною, адже саме там готується поживна їжа і збирається вся родина.

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«Феншуй — це все про покращення гармонії та потоку в домі», — зазначає вона.

Що не можна зберігати на вашій кухні

1. Ножі на стільниці

Зберігання гострих предметів на відкритих поверхнях є великою помилкою, оскільки вони візуально та енергетично розрізають простір. Спеціалістка радить тримати їх у шухлядах, щоб уникнути накопичення пилу та жиру на підставках.

«Ножі врізаються в енергію простору, і це може викликати розчарування, роздратування та різкі слова», — попереджає Ройнон.

2. Сухі квіти та колючі рослини

Мертві або засушені квіти несуть енергетику в’янення, притягують комах і павутиння, що повністю зупиняє циркуляцію позитивної енергії. Також варто уникати будь-яких колючих вазонів, оскільки вони провокують сварки та надмірну втому. Винятком може бути лише 1 невеликий кущ алое вера, якщо ви дійсно використовуєте його для лікування опіків.

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3. Зламані речі

Будь-які пошкоджені або непридатні для використання предмети автоматично перетворюються на звичайний мотлох. Якщо річ неможливо відремонтувати за розумну ціну, її потрібно негайно викинути, щоб не засмічувати простір.

4. Предмети на верхніх шафках

Речі, що роками лежать на кухонних шафах, неминуче притягують бруд і створюють відчуття постійного тиску зверху. Експертка попереджає, що це може навіть провокувати регулярні головні болі та дискомфорт у спині для тих людей, які проводять багато часу поруч.

5. Переповнені сміттєві відра

Заповнені до країв баки для сміття є головним джерелом застійної енергії, яка створює емоційні блоки у різних сферах вашого життя. Якщо вам здається, що справи йдуть шкереберть, фахівчиня радить просто почати з винесення сміття.

6. Захаращені робочі поверхні

Безлад на стільницях не лише обмежує простір для готування, а й створює справжній хаос у мозку людини від самого ранку. Варто сховати подалі всі рідко використовувані речі, адже чисті поверхні допомагають починати кожен день набагато позитивніше.

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Як запросити хорошу енергію

Щоб перетворити кухню на світле та гармонійне місце, Сюзанна Ройнон рекомендує дотримуватися 5 простих правил:

Повісьте надихаючі зображення, які підтримують здоровий спосіб життя та позитивне мислення. Використовуйте яскраві кольори дуже дозовано, щоб підняти настрій, але не перевантажити приміщення. Регулярно перевіряйте справність усієї техніки та кухонних гаджетів. Постійно прибирайте поверхні та без жалю позбавляйтеся непотребу. Обирайте кімнатні рослини з округлим листям, наприклад, товстянку.

Нагадаємо, за словами фахівців, кухонна техніка — чайники, мікрохвильові печі, аерогрилі, кавомашини, тостери та міксери — споживає багато електроенергії. Якщо кілька таких пристроїв під’єднати до одного подовжувача, кабель може перегрітися, розплавитися або навіть спричинити займання.

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