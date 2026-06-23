Чим підживити помідори влітку / © Freepik

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Багато господарів щороку витрачають чималі кошти на добрива, навіть не підозрюючи, що один із найефективніших засобів для томатів зазвичай опиняється у смітнику. Йдеться про бананову шкірку — цінне джерело калію, фосфору та інших поживних речовин, необхідних для формування великих, соковитих і солодких плодів. Правильне використання цих кухонних відходів допомагає значно підвищити врожайність без зайвих витрат.

Чому бананова шкірка така корисна для томатів

Бананова шкірка містить велику кількість калію — елемента, який безпосередньо впливає на смак, розмір і якість плодів. Саме калій сприяє накопиченню цукрів у м’якоті томатів, завдяки чому вони стають більш солодкими та ароматними.

Крім того, у шкірці містяться фосфор, магній, кальцій та інші мікроелементи, що зміцнюють кореневу систему, покращують цвітіння та допомагають рослинам легше переносити спеку.

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Особливо корисним таке підживлення стає в період активного плодоношення, коли томати потребують великої кількості поживних речовин.

Як приготувати ефективне підживлення

Для приготування натурального добрива знадобляться:

шкірки від 3-4 бананів;

2 літри теплої води;

скляна чи пластикова ємність.

Шкірки потрібно дрібно нарізати, залити водою та залишити настоюватися на 2 доби в теплому місці. Після цього настій проціджують. Перед використанням концентрат бажано розбавити чистою водою у співвідношенні 1:1.

Як правильно використовувати настій

Полив виконують під корінь по попередньо зволоженому ґрунту. На один дорослий кущ достатньо приблизно 0,5-1 літра готового розчину.

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Підживлення проводять один раз на 10-14 днів протягом усього періоду формування та дозрівання плодів.

Регулярне внесення такого добрива допомагає томатам швидше наливатися, формувати щільну м’якоть і менше розтріскуватися.

Який результат можна отримати

Досвідчені городники відзначають, що після використання бананового настою плоди стають більшими, набувають насиченішого кольору та приємного солодкого смаку.

Також рослини довше залишаються здоровими, активніше утворюють нові зав’язі та краще переносять перепади температур.

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Особливо помітний ефект на великоплідних сортах, які потребують підвищеної кількості калію для формування врожаю.

Які відходи ще корисні для помідорів

Окрім бананової шкірки, томати добре реагують на інші натуральні підживлення:

настій деревного попелу;

подрібнену яєчну шкаралупу;

настій кропиви;

компостний чай;

цибулиння.

Такі засоби допомагають підтримувати родючість ґрунту та забезпечують рослини необхідними поживними речовинами без використання агресивної хімії.

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