Як надовго зберегти заряд смартфона / © www.freepik.com/free-photo

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Смартфон може розряджатися набагато швидше, ніж хотілося б, навіть якщо ви майже ним не користуєтеся. Причина часто криється не в акумуляторі, який раптово «помер», а у функціях, що продовжують працювати у фоновому режимі. Однією з них є постійне визначення місцезнаходження. Геолокація потрібна багатьом програмам: картам, службам таксі, прогнозу погоди, сервісам доставки та деяким соціальним мережам. Проте далеко не кожній програмі необхідно знати, де ви перебуваєте щохвилини. Коли доступ до геоданих постійно використовується численними застосунками, це може збільшувати навантаження на смартфон.

Яку функцію варто перевірити першою

Зайдіть у налаштування смартфона та відкрийте розділ, пов’язаний із геолокацією або службами визначення місцезнаходження. Перегляньте, які програми мають до неї доступ.

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Необов’язково повністю вимикати геолокацію. Набагато розумніше забрати постійний доступ у тих застосунків, яким він не потрібен. Наприклад, для деяких програм можна встановити варіант «Лише під час використання» або аналогічний режим.

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Такий підхід дозволяє зберегти корисні функції навігації, але не давати кожному застосунку постійно звертатися до даних про місцезнаходження.

Що ще непомітно «з’їдає» заряд

Одна вимкнена функція не здатна гарантовано подвоїти автономність кожного смартфона. Тривалість роботи залежить від моделі, стану акумулятора, яскравості екрана, мобільної мережі та того, які програми використовуються.

Тому варто перевірити й інші енерговитратні налаштування. Насамперед подивіться статистику використання акумулятора: саме вона покаже, які застосунки реально споживають найбільше енергії.

Якщо телефон швидко розряджається, зменште яскравість екрана, скоротіть час його автоматичного вимкнення та вимкніть непотрібні фонові оновлення. Особливо це актуально для програм, якими ви майже не користуєтеся.

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Також не варто постійно залишати увімкненими Bluetooth, Wi-Fi або інші з’єднання, якщо вони вам зараз не потрібні. Apple та виробники Android-смартфонів рекомендують використовувати налаштування пристрою та статистику батареї для пошуку причин підвищеного споживання енергії.

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