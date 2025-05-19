Олександр Ольшанський

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В Україні Ольшанський провів широку дослідницьку роботу, під його опікою перебувало, в середньому, півтори тисячі бджолиних сімей, де вирощувалось до 15 тисяч маточників. Проте в грудні 2022 року, через війну, довелось перебратися до Каліфорнії, де за сприяння американської програми по підтримці біженців Uniting for Ukraine продовжив роботу.

Кліматичні умови Каліфорнії дали можливість розпочинати сезон виведення маток та маточників уже в лютому-березні. Завдяки чому було продовжено започатковані в Україні наукові дослідження і невдовзі представлено інноваційний винахід – «Багатофункціональна кліточка для підсаджування, транспортування та виведення бджолиних маток». Розробку було адаптовано до запитів американських бджолярів і паралельно з подачею документів на реєстрацію патенту в Україні та передано в бібліотеку Конгресу США власну розробку «Каліфорнійська кліточка для виведення маток та маточників» та отримано відповідний сертифікат.

«Каліфорнійська кліточка» являє собою корпус, виготовлений з міцного прозорого харчового пластику у формі видовженої перевернутої трапецеподібної призми. Він оснащений додатковими відсіками для харчування бджіл і підсаджування маточників та маток, продуманою системою вентиляції, що дає змогу створити оптимальні умови для життєдіяльності бджіл.

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Винахід забезпечує ефективність вирощування бджолиних маток, захист маточників, безпечне транспортування бджолиних маток та бджолиних пакетів, підсадку маток у нову сім'ю, збільшує зимостойкість та продуктивність бджолосімей. По суті, «Каліфорнійська кліточка» є практичною і багатофункціональною розробкою, що сприяє збільшенню популяції бджіл.

За статистикою, в Америці протягом року гине від 50 до 60 відсотків бджолосімей. Враховуючи залежність ефективності сільського господарства від бджільництва, це може спричинити досить серйозну продовольчу та економічну кризу. «Каліфорнійська кліточка» може мінімізувати втрати маток і маточників в сучасному американському бджільництві.

Через високий рівень втрат бджолиних колоній та необхідність забезпечення запилення сільськогосподарських культур, Англія та Канада також потребують залучення бджолиних сімей із-за кордону. У них кліматичні умови для вирощування бджолиних маток гірші. Використання «Каліфорнійської кліточки» дозволяє безпечно експортувати з Америки сильних та якісних маток і більш продуктивні бджолині сім’ї, які менш вразливі до захворювань та змін кліматичних умов.

Ольшанський планує отримати патент у США та запустити промислове виробництво «Кліточки» та створити нове підприємство до 15 працівників для виводу маток та маточників.

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