Нове дослідження показало різний вплив алкоголю на здоров'я

Помірне вживання алкоголю може по-різному впливати на здоров’я залежно від його виду. Нове дослідження показало, що пиво навіть у невеликих кількостях пов’язане з підвищеним ризиком смерті від серцево-судинних захворювань, тоді як вино, навпаки, із нижчим.

Про це йдеться в роботі, результати якої представлять на щорічній конференції Американського коледжу кардіології, передає nauka.

Що показало дослідження

Вчені проаналізували дані понад 340 тисяч учасників великого проєкту UK Biobank. Людей розподілили за рівнем споживання алкоголю, враховуючи стандартні порції — келих вина, банку пива або порцію міцного алкоголю.

З’ясувалося, що надмірне вживання алкоголю загалом підвищує ризик смерті, зокрема від раку та серцевих хвороб. Навіть невеликі дози пива або міцного алкоголю пов’язані з приблизно на 9% вищим ризиком смерті від серцевих захворювань.

Водночас помірне споживання вина (приблизно 200-450 мл на день) асоціюється з на 21% нижчим ризиком таких смертей порівняно з тими, хто не п’є або майже не п’є.

Чому результати експерименту щодо алкоголю різні

Дослідники припускають кілька причин такої різниці. По-перше, у вині містяться антиоксиданти, які можуть позитивно впливати на серцево-судинну систему.

Втім, є й інше пояснення: люди, які віддають перевагу вину, часто мають здоровіший спосіб життя — краще харчуються та більше дбають про здоров’я.

Вчені наголошують, що дослідження є спостережним, тому не доводить прямого причинно-наслідкового зв’язку.

Зазначимо, що дані про споживання алкоголю базуються на самооцінках учасників.

Що стало відомо з попередніх досліджень

Науковці вже ставили під сумнів користь навіть невеликих доз алкоголю. Зокрема, низьке споживання алкоголю не обов’язково знижує загальний ризик смерті, а також різні види вина не показали переваг у профілактиці раку.

Водночас продукти з антиоксидантами, включно з червоним вином, можуть бути пов’язані зі зниженням ризику деменції.

Отже науковці підкреслюють головний фактор ризику у вживання алкоголю. І це — його кількість. Водночас нові дані свідчать, що тип напою також може мати значення — принаймні у контексті серцево-судинного здоров’я.