Як вивести плями з кухонних рушників

Кухонні рушники — одні з найскладніших у догляді речей. Вони швидко вбирають жир, запахи та плями, які не завжди вдається вивести звичайним пранням. Але існує простий і доступний спосіб повернути їм свіжість і чистоту — використання звичайної солі. Цей метод перевірений роками і справді дає неймовірний результат.

Чому саме сіль найкраще підходить для прання кухонних рушників

Сіль має властивість витягувати забруднення з тканини та нейтралізувати запахи. Вона діє як натуральний підсилювач прального засобу, допомагаючи краще розчиняти жир і старі плями. Крім того, сіль пом’якшує воду, що підвищує ефективність прання.

Як правильно прати рушники з сіллю

Щоб отримати максимальний ефект, важливо дотримуватися простої схеми.

У таз або пральну машину додайте 3 столові ложки солі на 1 літр теплої води. Замочіть рушники на 2 години, якщо вони сильно забруднені.

Після цього виперіть їх у звичайному режимі з пральним порошком.

Для білих рушників можна використовувати гарячу воду, а для кольорових — теплу, щоб зберегти яскравість.

Якщо рушники мають стійкий запах або жирні плями, варто посилити ефект. Додайте сіль безпосередньо в барабан пральної машини або змішайте її з невеликою кількістю води і нанесіть на проблемні місця перед пранням. Це допоможе розщепити жир і повернути тканині свіжість.

Додаткові поради для ідеального результату

Щоб рушники служили максимально довго і не втрачали свого вигляду: