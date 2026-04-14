ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
2 хв

Виперіть кухонні рушники з цим засобом — і ви їх не впізнаєте: будуть, неначе щойно з магазину

Звичайний продукт, який є на вашій кухні, може стати справжнім помічником у догляді за кухонними рушниками. Він ефективно справляється з плямами і запахами, повертаючи тканині свіжість та охайний вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як вивести плями з кухонних рушників

Кухонні рушники — одні з найскладніших у догляді речей. Вони швидко вбирають жир, запахи та плями, які не завжди вдається вивести звичайним пранням. Але існує простий і доступний спосіб повернути їм свіжість і чистоту — використання звичайної солі. Цей метод перевірений роками і справді дає неймовірний результат.

Чому саме сіль найкраще підходить для прання кухонних рушників

Сіль має властивість витягувати забруднення з тканини та нейтралізувати запахи. Вона діє як натуральний підсилювач прального засобу, допомагаючи краще розчиняти жир і старі плями. Крім того, сіль пом’якшує воду, що підвищує ефективність прання.

Як правильно прати рушники з сіллю

Щоб отримати максимальний ефект, важливо дотримуватися простої схеми.

У таз або пральну машину додайте 3 столові ложки солі на 1 літр теплої води. Замочіть рушники на 2 години, якщо вони сильно забруднені.

Після цього виперіть їх у звичайному режимі з пральним порошком.

Для білих рушників можна використовувати гарячу воду, а для кольорових — теплу, щоб зберегти яскравість.

Якщо рушники мають стійкий запах або жирні плями, варто посилити ефект. Додайте сіль безпосередньо в барабан пральної машини або змішайте її з невеликою кількістю води і нанесіть на проблемні місця перед пранням. Це допоможе розщепити жир і повернути тканині свіжість.

Додаткові поради для ідеального результату

Щоб рушники служили максимально довго і не втрачали свого вигляду:

  • періть їх окремо від іншого одягу;

  • не перевантажуйте пральну машину;

  • сушіть на свіжому повітрі — це прибирає залишкові запахи;

  • регулярно міняйте рушники, не чекаючи сильного забруднення.

Дата публікації
Кількість переглядів
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie