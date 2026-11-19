Пряники.

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День святого Миколая в Україні здавна був одним із найулюбленіших зимових свят, особливо для дітей. До нього господині готували частування і пекли домашні солодощі, якими пригощали рідних і малечу. Серед святкової випічки особливе місце посідали медові пряники, макові рулети та пампушки.

Що традиційно готували в Україні на Миколая, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Медові пряники

Медові пряники — одна з найзатишніших ідей для святкового частування. Їх можна зробити у формі зірочок, ялинок, янголів або сердечок, а потім прикрасити білою глазур’ю.

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Інгредієнти:

борошно — 400 г

мед — 150 г

цукор — 100 г

вершкове масло — 80 г

яйце — 1 шт

сода — 1 ч. л

кориця — 1 ч. л

мелена гвоздика — ¼ ч. л

імбир — ½ ч. л

Для глазурі:

цукрова пудра — 120 г

яєчний білок — 1 шт

лимонний сік — 1 ч. л

Приготування

Мед, цукор і вершкове масло покладіть у невелику каструлю. Підігрівайте на слабкому вогні — поки масло розтане, а цукор частково розчиниться. Трохи охолодіть суміш. Додайте яйце, перемішайте. Окремо змішайте борошно, соду і спеції. Поступово всипайте сухі інгредієнти до медової суміші й замісіть м’яке тісто. Загорніть його в плівку та покладіть у холодильник на 1 год. Розкачайте тісто завтовшки приблизно 5 мм. Виріжте формочками пряники і викладіть на деко з пергаментом. Випікайте за температури 180°C приблизно 8–12 хв. Готуємо глазур. Збийте білок із цукровою пудрою та лимонним соком до густої білої маси. Коли пряники повністю охолонуть, прикрасьте їх глазур’ю та залиште до її застигання.

Маківник

Маківник чи маковий рулет — випічка, яку здавна готували в українських родинах до великих свят і родинних застіль. Особливо популярною вона була взимку.

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Інгредієнти:

борошно — 500 г

молоко — 200 мл

сухі дріжджі — 7 г

яйця — 2 шт

цукор — 80 г

вершкове масло — 80 г

сіль — дрібка

ванільний цукор — 1 ч. л

Для начинки:

мак — 250 г

цукор — 100 г

мед — 2 ст. л

вершкове масло — 30 г

родзинки — 50 г

Приготування

Мак промийте, залийте окропом і залиште на 30–40 хв. Потім злийте воду, а мак перетріть подрібніть блендером до появи білого макового молочка. Додайте цукор, мед, розтоплене масло та родзинки. Для тіста підігрійте молоко до теплого стану, додайте дріжджі та ложку цукру. Залиште на 10–15 хв, щоб дріжджі активувалися. В окремій мисці змішайте яйця, решту цукру, сіль і ванільний цукор. Додайте молоко з дріжджами, розтоплене масло і поступово всипайте борошно. Замісіть м’яке еластичне тісто. Накрийте рушником і залиште в теплому місці приблизно на 1–1,5 год., щоб воно збільшилося в об’ємі. Потім розкачайте в прямокутний пласт, рівномірно розподіліть макову начинку та скрутіть рулетом. Перекладіть на деко швом донизу, залиште ще на 20–30 хв. Змастіть збитим яйцем і випікайте за температури 180°C приблизно 40-50 хв до золотистої скоринки.

Пампушки з маком і медом

Солодкі пампушки — випічка, яка асоціюється з українськими зимовими святами. Їх готували з дріжджового тіста, обсмажували до рум’яної скоринки, а потім поливали медом і посипали маком.

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Інгредієнти:

борошно — 450 г

молоко — 200 мл

сухі дріжджі — 7 г

цукор — 50 г

яйце — 1 шт

вершкове масло — 50 г

сіль — дрібка

олія — для смаження

Для подавання:

мед — 3–4 ст. л

мак — 3 ст. л

Приготування

У теплому молоці розчиніть дріжджі та ложку цукру. Залиште на 10–15 хв. Додайте яйце, решту цукру, розтоплене масло та сіль. Поступово всипте борошно й замісіть м’яке тісто. Накрийте його рушником і залиште в теплому місці на 1 год. Коли тісто збільшиться в об’ємі, сформуйте невеликі кульки. Викладіть їх на дошку, присипану борошном, і залиште ще на 15–20 хв. У глибокій сковороді або каструлі розігрійте достатню кількість олії. Обсмажуйте пампушки на помірному вогні до золотистого кольору з усіх боків. Готові вироби викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Теплі пампушки полийте медом і щедро посипте маком.

Нагадаємо, ми писали про те, що приготувати на День святого Миколая.

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