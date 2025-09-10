Вирішальний місяць для квітів: яку одну справу треба конче зробити в саду у вересні

Садівництво. / © Unsplash

Реклама

Вересень - це один з найнапруженіших і найважливіших місяців для догляду за садом: від збору врожаїв до посадки весняних цибулин і підготування грядок до холодних місяців. Втім, одне завдання є надзвичайно важливим.

Що ж конче потрібно зробити у саду до кінця місяця, розповіли експерти з Королівського садівничого товариства, повідомляє видання Еxpress.

У вересні, коли спека спала, а холод ще не дуже відчутний, садівники рекомендують розділити та пересадити трав'янисті багаторічні квіти. На початку осені ці рослини завершують свій цикл росту. Саме тому це робить процес розділення менш стресовим, а також дозволяє новим розділеним частинам прижитися до настання зими.

Реклама

Експерти наголошують, що розділяти та пересаджувати рослини необхідно. З часом багаторічники стають дуже загущеними або починають погано рости і цвісти. Це свідчить про те, що кущі можуть стати занадто великими, а коріння конкурують за воду та поживні речовини.

Мета пересаджування у тому, щоб створити нові кущі, які містять кілька міцних пагонів і багато здорових коренів.

Як пересадити рослини

Деякі рослини можна розібрати вручну. Інші, що мають міцне або волокнисте коренями, можуть вимагати використання таких інструментів, як садові вила, лопати або ніж, щоб розділити їх на здорові частини.

Після поділу нові рослини слід якомога швидше пересадити у збагачений ґрунт, поліпшений компостом або добре перепрілим органічним матеріалом. Новопосаджені частини слід ретельно полити.

Реклама

Нові рослини можна розмістити на тому самому місці або перенести до іншої частини саду, залежно від його планування та того, як ви хочете, щоб він виглядав.

Тим часом рослини, у яких коренева система цибулинна, вимагають дещо іншого підходу. З цибулинами слід поводитися обережно, щоб уникнути пошкоджень. Бульби краще залишати з’єднаними по кілька штук.

Зауважимо, садівники попереджають: якщо осінь занадто волога, то краще відкласти поділ деяких багаторічних рослин до весни. Надмірно вологий ґрунт може ускладнити процес, збільшити ризик пошкодження коренів і зменшити шанси на утворення нових коренів до настання зими.

Нагадаємо, ми писали про те, що потрібно зробити у вересні, аби навесні ваш сад розквітнув, як ніколи.