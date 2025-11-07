Коли додавати в тісто для оладок соду / © unsplash.com

У більшості випадків проблема ховається у неправильному використанні соди. Саме вона відповідає за легкість, підйом і делікатну структуру тіста.

Сода активується лише в кислому середовищі, тому її додають у тісто на кефірі або сметані. Але головна умова — ввести її наприкінці замішування. Якщо зробити це зарано, хімічна реакція завершиться ще до того, як тісто потрапить на пательню.

У такому разі весь вуглекислий газ випарується, тісто “осяде”, і оладки вийдуть пласкими та жорсткими.

Досвідчені кухарі радять змішувати соду з борошном — так вона рівномірно розподіляється й не залишає неприємного присмаку.

Деякі господині досі гасять соду оцтом або лимонним соком, але для кефірного тіста в цьому просто немає потреби: кислоти там і так достатньо.

Важливо не перевищувати норму, адже надлишок соди призводить до гіркоти та темного кольору готових оладок.

Оптимальна пропорція — приблизно половина чайної ложки на склянку кефіру. Цього цілком достатньо, щоб тісто стало по-справжньому пухким.

Ще один важливий момент: смажити оладки потрібно одразу після замішування. Якщо довго чекати, реакція припиниться, і тісто втратить об’єм.

Кухарі наголошують: саме момент додавання соди визначає кінцевий результат. Пропустиш — і страва втратить свою привабливість.