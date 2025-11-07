ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
159
Час на прочитання
1 хв

Вирішальний момент додавання соди в тісто: помилка — і ваші оладки перетворяться на гуму

Пухкі та ніжні оладки — мрія будь-якої господині. Та замість повітряних кружалець на сковороді нерідко з’являються щільні, майже гумові шматки тіста.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коли додавати в тісто для оладок соду

Коли додавати в тісто для оладок соду / © unsplash.com

У більшості випадків проблема ховається у неправильному використанні соди. Саме вона відповідає за легкість, підйом і делікатну структуру тіста.

Сода активується лише в кислому середовищі, тому її додають у тісто на кефірі або сметані. Але головна умова — ввести її наприкінці замішування. Якщо зробити це зарано, хімічна реакція завершиться ще до того, як тісто потрапить на пательню.

У такому разі весь вуглекислий газ випарується, тісто “осяде”, і оладки вийдуть пласкими та жорсткими.

Досвідчені кухарі радять змішувати соду з борошном — так вона рівномірно розподіляється й не залишає неприємного присмаку.

Деякі господині досі гасять соду оцтом або лимонним соком, але для кефірного тіста в цьому просто немає потреби: кислоти там і так достатньо.

Важливо не перевищувати норму, адже надлишок соди призводить до гіркоти та темного кольору готових оладок.

Оптимальна пропорція — приблизно половина чайної ложки на склянку кефіру. Цього цілком достатньо, щоб тісто стало по-справжньому пухким.

Ще один важливий момент: смажити оладки потрібно одразу після замішування. Якщо довго чекати, реакція припиниться, і тісто втратить об’єм.

Кухарі наголошують: саме момент додавання соди визначає кінцевий результат. Пропустиш — і страва втратить свою привабливість.

Дата публікації
Кількість переглядів
159
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie