Вирішальний момент додавання соди в тісто: помилка — і ваші оладки перетворяться на гуму
Пухкі та ніжні оладки — мрія будь-якої господині. Та замість повітряних кружалець на сковороді нерідко з’являються щільні, майже гумові шматки тіста.
У більшості випадків проблема ховається у неправильному використанні соди. Саме вона відповідає за легкість, підйом і делікатну структуру тіста.
Сода активується лише в кислому середовищі, тому її додають у тісто на кефірі або сметані. Але головна умова — ввести її наприкінці замішування. Якщо зробити це зарано, хімічна реакція завершиться ще до того, як тісто потрапить на пательню.
У такому разі весь вуглекислий газ випарується, тісто “осяде”, і оладки вийдуть пласкими та жорсткими.
Досвідчені кухарі радять змішувати соду з борошном — так вона рівномірно розподіляється й не залишає неприємного присмаку.
Деякі господині досі гасять соду оцтом або лимонним соком, але для кефірного тіста в цьому просто немає потреби: кислоти там і так достатньо.
Важливо не перевищувати норму, адже надлишок соди призводить до гіркоти та темного кольору готових оладок.
Оптимальна пропорція — приблизно половина чайної ложки на склянку кефіру. Цього цілком достатньо, щоб тісто стало по-справжньому пухким.
Ще один важливий момент: смажити оладки потрібно одразу після замішування. Якщо довго чекати, реакція припиниться, і тісто втратить об’єм.
Кухарі наголошують: саме момент додавання соди визначає кінцевий результат. Пропустиш — і страва втратить свою привабливість.