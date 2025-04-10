Вирощування батату на городі: як отримати смачний і корисний урожай

Як вирощувати батат на городі. / © Credits

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Попри своє тропічне походження, батат або солодка картопля може добре рости і в українському кліматі. Дехто з аграріїв навіть вважає, що вирощувати батат легше, ніж звичайну картоплю, адже не потрібно його підгортати, а користі — більше.

Як вирощувати батат на городі, розповідає “Добрий господар”.

Батат найкраще почувається на легких, добре дренованих ґрунтах із достатнім вмістом азоту. Оптимальний рівень кислотності для цієї культури становить 5,5–6,5. Важливо також підтримувати помірний режим поливу. Під час росту батат розстеляється по землі, пригнічуючи ріст бур’янів.

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Найкраща температура для активного розвитку і формування врожаю — від +25 до +30 градусів. При зниженні температури нижче цих значень ріст сповільнюється. А при +10°С і нижче батат гине, тому середовище вирощування значно впливає на якість та кількість майбутнього врожаю.

Як виростити розсаду батату

Розсаду батату можна виростити в домашніх умовах — із насіння або з бульб. Насіння рідко зустрічається у звичайних садових магазинах, тому зазвичай його замовляють через спеціалізовані сайти або у фермерів. Перед купівлею важливо перевірити відгуки та надійність продавця.

Ґрунт для вирощування розсади має складатися з однакових частин перегною, крупного піску та пухкої землі. Важливо уникати використання звичайного городнього ґрунту, адже він може бути бідним на поживні речовини або містити шкідників.

Насіння або бульби висаджують у ящики з підготовленою сумішшю у другій половині лютого. Після цього контейнери накривають плівкою й ставлять у тепле місце. Полив має бути регулярним.

Для висадки у відкритий ґрунт паростки мають досягти висоти 15–20 см, а температура ґрунту має становити не менше +15°С. За два тижні до висадки рослини загартовують, щодня виносячи на свіже повітря на кілька годин.

Як виростити батат із бульб

Бульби висаджують у січні або лютому у спеціальні ящики або горщики вузькою частиною вниз, злегка вдавлюючи їх у субстрат. Потім поверхню засипають 3-сантиметровим шаром піску, що забезпечує дренаж і захист від надлишкової вологи. Для уникнення гниття можна обробити бульби розчином мідного купоросу.

Щоб забезпечити вдале пророщування, у контейнерах потрібно зробити дренажні отвори. Оптимальна температура для проростання бульб — від +17 до +27 градусів. За умови регулярного поливу перші паростки з’являються приблизно через місяць.

© Фото з відкритих джерел

З одного батату можна отримати 5–10 живців. Нові пагони знімають кожні 8–10 днів, у середньому — до шести разів. Міжвузля, які з’являються, відокремлюють і переносять у воду або пересаджують у ґрунт для вкорінення. Висаджувати їх у відкритий ґрунт рекомендують лише при температурі не нижче +25°С. Паростки також потребують поступового звикання до сонця.

Для вирощування батату варто обирати бульби, які не зберігалися у холодильнику та не були оброблені для тривалого зберігання. Найкраще використовувати посадковий матеріал, отриманий від фермерів.

Правильна посадка — запорука доброго врожаю

Для вирощування батату слід обирати ділянки, захищені від вітру. Восени ґрунт готують заздалегідь — перекопують і збагачують органікою: перегноєм, компостом або сульфатом калію. Висадку ростків проводять у лунки глибиною близько 15 см, залишаючи міжряддя щонайменше 70 см, а відстань між рослинами — 30 см. Міжвузля при цьому занурюють у землю на 2 см. Щоб захистити розсаду від температурних коливань, її накривають плівкою, агроволокном або пластиковими пляшками. Поява нових листків свідчить про успішне приживлення рослини.

Як вирощувати батат на городі. / © pixabay.com

Догляд за рослиною: полив та підживлення

Особливу увагу слід приділити температурі — батат чутливий до перепадів і не переносить холодного вітру. У перший місяць після висадки батат потребує рясного, але помірного поливу. Важливо уникати застою води, оскільки це може спричинити загнивання коріння. Полив проводять після підсихання верхнього шару ґрунту. Для підживлення можна використати настій деревної золи, який витримується у воді протягом 2–3 тижнів.

Щоб уникнути зниження якості бульб, слід стежити за тим, щоб у вузлах не з’являлося додаткове коріння — їх потрібно обережно обривати вручну.

Коли викопувати батат

Час збирання врожаю залежить від сорту, регіону та строків посадки. Період дозрівання у ґрунті може тривати від трьох до шести місяців. Основний орієнтир — пожовтіння листя та бульб. Найкраще збирати батат у суху, теплу погоду, оскільки волога після дощу скорочує термін зберігання. Після викопування бульби варто кілька годин просушити на повітрі.

Зазвичай врожайність становить від 1 до 2 кг з квадратного метра. Викопувати батат краще вилами, оскільки він легко пошкоджується. Зберігати бульби слід у ящиках за температури від 8 до 15°C. Перед цим батат витримують 4–7 днів при температурі 25–30°C для покращення лежкості.

Дотримання простих правил дозволить отримати щедрий врожай солодкої картоплі, яка зберігатиметься тривалий час.

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