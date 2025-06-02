Виросте розміром з кулак: агрономи назвали найкраще добриво для цибулі, щоб вона росла, як на дріжджах

Яке добриво підходить для цибулі / © Pixabay

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Найбільших проблем під час вирощування цибулі урожаю завдає цибулева муха, яка часто псує овоч ще до того, як головки сформуються. Її личинки з’їдають цибулю зсередини, від чого та починає гнити. Але ви можете цьому запобігти, якщо правильно підживити культуру.

Домашнє добриво найкращий варіант, адже воно бюджетне і ефективне. Змішайте 1 кг тютюнового пилу та деревної золи, додайте 5 ст. ложок харчової соди, ретельно перемішайте, щоб вийшла однорідна суміш. Її слід розсипати навколо рослин і між рядами цибулі.

Таке оброблення проводять 2-3 рази, щоб воно подіяло. Рекомендовано робити це в травні і червні, поки цибулева муха ще не встигла відкласти личинки.

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Суміш не лише добре відлякує шкідників, але й стимулює зростання цибулі, адже зола містить фосфор, кальцій та калій, а тютюновий пил — азот.

Крім цибулевої мухи це добриво захистить і від інших шкідників, зокрема, довгоносиків, слимаків, попелиці. Вони не зникнуть повністю з грядки, але їх стане значно менше.