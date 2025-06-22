Вишнево-червона помада: як підібрати і кому пасуватиме тренд літа 2025

Помада. / © Credits

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Вишнево-червоний колір варто додати до списку палітри, які варто наносити на губи влітку. Матова чи глянцева, відтінок не зовсім достиглої вишні чи навпаки - занадто перестиглого фрукта - вибір за вами. Адже вишнево-червоний колір помади ідеально доповнить свіжий літній образ.

Детальніше про найкращий колірний тренд літа 2025, у матеріалі Vogue.

Вишнева помада надає шарму. Вона огортає губи кольором з високим рівнем спокуси, але водночас залишається життєрадісною та легкою.

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Кому пасує вишнева помада

Все залежить від вашого природного кольору шкіри. Як тільки ви знайдете потрібний відтінок - його використання безмежне.

Панянкам з темнішою шкірою, варто віддати перевагу помаді коралового відтінку. Тим, у кого середземноморський колір обличчя, найкраще підійде відтінок сливи або малини. Власницям холодного підтону пасуватиме вишнево-винний колір помади. Для жінок зі світлою шкірою краще підійде вишневий колір з рожевим підтоном.

Як вибрати вишневу помаду

Окрім врахування особливостей та тонів обличчя важливо враховувати ефект, який ви хочете створити.

Темніший колір помади - це ідеальний макіяж для вечора. Можливо, трохи менше він пасуватиме для гарного літнього та сонячного дня. Тому для прогулянок вдень краще обрати світліший та яскравіший відтінок. Він надасть образу свіжості та природності.

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Загалом обирайте темнішу або світлішу вишневу помаду залежно від образу та моменту, коли ви будете її носити на губи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зробити губи візуально повнішими. Адже секрет пухких губ — не лише у генетиці чи ін’єкціях. Вдала комбінація зволоження, правильного олівця, розтушовування та світлових акцентів може подарувати губам новий об’єм за кілька хвилин.