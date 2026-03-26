Вишня буде солодкою як мед - просто посипте дерево цим добривом

Вишня. / © Unsplash

Реклама

Важливим у вирощуванні фруктових дерев є належний догляді. Аби плоди вишні були соковитими і солодкими, варто використовувати добриво, яке є одночасно ефективним та натуральним.

Яке підживлення фруктового дерева значно покращує його стан та якість плодів, повідомляє ресурс Kobieta w INTERIA.PL.

Садівники наголошують, що вишні найкраще ростуть у сонячних, теплих і захищених від вітру місцях. Земля має бути родючою, добре дренованою, а також багатою на мінерали - калій і кальцій. Плодове дерево не любить важкі, перезволожені ґрунти або кисле середовище. Саме тому для вирощування вишні варто вибрати добриво, яке не тільки живитиме рослину, але й покращить структуру та pH ґрунту.

Реклама

Деревна зола як добриво

Деревна зола – одне з найдоступніших та екологічних добрив, які можна використовувати у саду. Вона утворюється шляхом спалювання деревини та містить цінні мінерали: калій, кальцій, фосфор і магній.

Зола має розкислювальну дію на ґрунт, а це особливо корисно для вишневих дерев. Регулярне внесення цих відходів - як натурального добрива - покращує структуру ґрунту, підтримує розвиток кореневої системи та підвищує стійкість рослини до хвороб.

Одна з найважливіших поживних речовин, що є в деревній золі, - це калій. Цей елемент відповідає за водний баланс рослини, підтримує транспортування цукрів і впливає на їхнє накопичення в плодах.

Удобрені золою вишні більш соковиті, твердіші та солодші. Окрім того, калій покращує колір плодів. Дефіцит цієї поживної речовини часто призводить до зниження врожайності, переважно кислі плоди.

Реклама

Як використовувати деревну золу

Найкращий час для застосування цього засобу – весна, коли дерева тільки оживають. Оброблення також можна проводити одразу після цвітіння дерева.

Попіл слід рівномірно розкидати навколо дерева, обережно перемішати з верхнім шаром ґрунту, а потім полити. Важливо не перестаратися. Занадто багато золи може надмірно підвищити pH ґрунту. Для одного дерева достатньо 30-50 г деревної золи.

Нагадаємо, ми писали про те, чим обробити яблуні та груші від парші. Це грибкове захворювання venturia inaequalis. Воно вражає дерева, залишаючи бурі плями на листі.