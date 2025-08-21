- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 161
- Час на прочитання
- 2 хв
Високі й пишні мальви: коли і де сіяти насіння, щоб отримати ідеальні квіти
Посадіть насіння цих квітів на сонячне та добре дреноване місце.
Мальва відома високими колосками. Ці квіти ідеально впишуться до вашого саду. І, що важливо, вони не вибагливі до догляду, добре переносить бідний ґрунт і легко розмножується самостійно.
Коли садити мальви і як їх вирощувати, розповіли у виданні Martha Stewart.
Мальву краще слід садити в кінці літа або на початку осені, а в ідеалі - щонайменше за шість-вісім тижнів до перших заморозків. Насіння, посаджене після середини осені, не встигне розпуститися до зими.
Сіяти насіння також можна у приміщенні наприкінці зими та висаджувати його ранньою весною, коли ґрунт прогріється. Але осіння посадка зазвичай дає більш витривалі рослини та раннє цвітіння.
“Висівання насіння у цей період дає мальві час сформувати міцну розетку протягом зими, що призводить до кращого цвітіння наступного літа”, - каже експертка з садівництва Меган Едж.
Процес садіння
Насіння мальви можна сіяти безпосередньо на відкритому повітрі, а також у приміщенні. В обох випадках ви побачите ріст листя та коренів у перший рік, а цвітіння з’явиться на другий.
Садівники діляться порадами, як садити насіння мальви або її розсаду:
Оберіть сонячне, добре дреноване місце із захистом від сильних вітрів.
Перед садінням замочіть насіння в теплій воді приблизно на 12 годин.
Посадіть насіння на глибину приблизно 0,6 см та на відстані 45-60 см одне від одного. Обережно вдавіть його в ґрунт, не накриваючи, оскільки для проростання йому потрібне світло.
Потім полийте насіння. Підтримуйте ґрунт постійно вологим, поки насіння не проросте.
У холоднішому кліматі можна злегка замульчувати насіння взимку, аби захистить молоді паростки від сильного холоду.
До весняного сезону потрібно буде підгодувати насіння компостом або добривом і регулярно поливати його.
Нагадаємо, ми писали про те, які квіти треба висадити у серпні, щоб сад квітнув безперервно. Останній місяць літра - це чудовий період, щоб посадити багаторічні рослини, які наступного сезону квітнутимуть на вашій клумбі.