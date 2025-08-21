Високі й пишні мальви: коли і де сіяти насіння, щоб отримати ідеальні квіти

Мальви. / © Unsplash

Реклама

Мальва відома високими колосками. Ці квіти ідеально впишуться до вашого саду. І, що важливо, вони не вибагливі до догляду, добре переносить бідний ґрунт і легко розмножується самостійно.

Коли садити мальви і як їх вирощувати, розповіли у виданні Martha Stewart.

Мальву краще слід садити в кінці літа або на початку осені, а в ідеалі - щонайменше за шість-вісім тижнів до перших заморозків. Насіння, посаджене після середини осені, не встигне розпуститися до зими.

Реклама

Сіяти насіння також можна у приміщенні наприкінці зими та висаджувати його ранньою весною, коли ґрунт прогріється. Але осіння посадка зазвичай дає більш витривалі рослини та раннє цвітіння.

“Висівання насіння у цей період дає мальві час сформувати міцну розетку протягом зими, що призводить до кращого цвітіння наступного літа”, - каже експертка з садівництва Меган Едж.

Процес садіння

Насіння мальви можна сіяти безпосередньо на відкритому повітрі, а також у приміщенні. В обох випадках ви побачите ріст листя та коренів у перший рік, а цвітіння з’явиться на другий.

Садівники діляться порадами, як садити насіння мальви або її розсаду: Оберіть сонячне, добре дреноване місце із захистом від сильних вітрів. Перед садінням замочіть насіння в теплій воді приблизно на 12 годин. Посадіть насіння на глибину приблизно 0,6 см та на відстані 45-60 см одне від одного. Обережно вдавіть його в ґрунт, не накриваючи, оскільки для проростання йому потрібне світло. Потім полийте насіння. Підтримуйте ґрунт постійно вологим, поки насіння не проросте. У холоднішому кліматі можна злегка замульчувати насіння взимку, аби захистить молоді паростки від сильного холоду. До весняного сезону потрібно буде підгодувати насіння компостом або добривом і регулярно поливати його.

Нагадаємо, ми писали про те, які квіти треба висадити у серпні, щоб сад квітнув безперервно. Останній місяць літра - це чудовий період, щоб посадити багаторічні рослини, які наступного сезону квітнутимуть на вашій клумбі.