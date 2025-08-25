Які сорти яблук садити восени, щоб плоди довго зберігалися: топ-5

Яблуня / © Pixabay

Реклама

Правильний вибір сорту яблук забезпечує багаторічне задоволення від власного саду та щедрі врожаї. У цьому матеріалі ми розповідаємо, які сорти варто посадити вже через кілька тижнів, щоб насолоджуватися плодами протягом багатьох років.

Про це пише видання Сенсація.

Осінь не за горами, а це означає, що саме час задуматися про нові саджанці для городу. При виборі культури важливо враховувати не тільки смакові якості майбутнього врожаю, але й можливі проблеми, які можуть виникати під час вирощування.

Реклама

Яблуні нерідко дають низькі врожаї, схильні до хвороб або погано переносять різкі зміни клімату. Однак сучасні сорти вже вирізняються високою стійкістю до подібних труднощів, що робить вибір більш привабливим для садівників.

Головне — обирати сорти, які добре пристосовані до умов України і відповідатимуть вашим вимогам щодо смаку, врожайності та стійкості.

Садівники радять звернути увагу на сорт Ренет Симиренко. Він відзначається високою врожайністю, солодкими, але з невеликою кислинкою плодами, що ідеально підходять для приготування десертів та випічки. Зберігаються вони довго, проте для профілактики грибкових захворювань варто періодично обробляти дерева фунгіцидами.

Ще один популярний варіант — Джонаголд. Плоди цього сорту великі, ароматні і добре зберігаються. Дерево досить витривале, проте може бути схильне до грибкових проблем, тож догляд необхідний.

Реклама

Сорт Чемпіон особливо привабливий для тих, хто хоче швидких результатів: дерево рано починає плодоносити, врожаї регулярні, а дерево мало коли виснажується.

Не менш цікавим є Адрейд, який дає великі, яскраво-червоні плоди. Втім, він віддає перевагу м’якому клімату і може бути менш пристосований до суворих зим.

І нарешті, Флоріна. Цей сорт вирізняється тривалим зберіганням плодів, стабільним врожаєм і високою стійкістю до грибкових захворювань. Він ідеально підходить для садівників, які цінують надійність та мінімальний догляд.

Посадка цих сортів вже восени дозволить закласти міцний фундамент для багатого врожаю на багато років вперед.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від нестачі корисних елементів і різних хвороб, яблука можуть почати гнити на гілках і розповідали як з цим боротись.