Витяжка забита жиром: простий спосіб очистити фільтри без хімії і повернути потужність
З часом навіть найпотужніша витяжка перестає справлятися з кухонними випарами, залишаючи жирний наліт на меблях.
Найчастіше проблема криється в забруднених жиром фільтрах, які можна відновити без агресивної хімії.
Найефективніший і найбезпечніший спосіб очистити металеві жирозбирачі — оброблення парою.
Потік гарячої пари з відпарювача або парогенератора швидко розчиняє застарілий жир, не пошкоджуючи металеві фільтри.
Після оброблення паром залишки жиру легко змиваються теплою водою з невеликою кількістю звичайного мийного засобу для посуду.
У разі сильних забруднень фільтри можна замочити на 30–40 хвилин у розчині кальцинованої соди.
Не рекомендується використовувати абразивні порошки чи жорсткі щітки, оскільки вони можуть пошкодити антипригарне покриття фільтрів.
Вугільні фільтри, що відповідають за усунення запахів, очищенню не підлягають і потребують регулярної заміни відповідно до інструкції виробника.
Після миття всі деталі слід ретельно висушити перед встановленням у витяжку, щоб уникнути появи іржі.
Регулярне очищення фільтрів — один раз на 1–3 місяці, залежно від інтенсивності приготування їжі — допомагає зберегти початкову потужність витяжки.
Не варто забувати і про зовнішню поверхню витяжки: її можна протирати м’якою ганчіркою, змоченою у мильному розчині.
Своєчасний догляд не лише відновлює силу тяги, а й значно продовжує термін служби техніки. Профілактика завжди дешевша і простіша за ремонт несправного пристрою.