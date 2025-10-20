ТСН у соціальних мережах

Витяжка забита жиром: простий спосіб очистити фільтри без хімії і повернути потужність

З часом навіть найпотужніша витяжка перестає справлятися з кухонними випарами, залишаючи жирний наліт на меблях.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як почистити фільтр витяжки без хімії

Як почистити фільтр витяжки без хімії / © unsplash.com

Найчастіше проблема криється в забруднених жиром фільтрах, які можна відновити без агресивної хімії.

Найефективніший і найбезпечніший спосіб очистити металеві жирозбирачі — оброблення парою.

Потік гарячої пари з відпарювача або парогенератора швидко розчиняє застарілий жир, не пошкоджуючи металеві фільтри.

Після оброблення паром залишки жиру легко змиваються теплою водою з невеликою кількістю звичайного мийного засобу для посуду.

У разі сильних забруднень фільтри можна замочити на 30–40 хвилин у розчині кальцинованої соди.

Не рекомендується використовувати абразивні порошки чи жорсткі щітки, оскільки вони можуть пошкодити антипригарне покриття фільтрів.

Вугільні фільтри, що відповідають за усунення запахів, очищенню не підлягають і потребують регулярної заміни відповідно до інструкції виробника.

Після миття всі деталі слід ретельно висушити перед встановленням у витяжку, щоб уникнути появи іржі.

Регулярне очищення фільтрів — один раз на 1–3 місяці, залежно від інтенсивності приготування їжі — допомагає зберегти початкову потужність витяжки.

Не варто забувати і про зовнішню поверхню витяжки: її можна протирати м’якою ганчіркою, змоченою у мильному розчині.

Своєчасний догляд не лише відновлює силу тяги, а й значно продовжує термін служби техніки. Профілактика завжди дешевша і простіша за ремонт несправного пристрою.

