Що потрібно зробити восени, щоб взимку заощаджувати на опалені / © unsplash.com

Реклама

Йдеться про елементарне очищення радіаторів. Цей крок багато хто ігнорує, хоча саме він гарантує ефективну роботу системи опалення та відсутність зайвих витрат.

Чому варто почистити батареї ще у вересні-початку жовтня

Попри теплий початок осені, усі чудово розуміють: прохолода не за горами. Опалення вмикають не за календарем, а за температурними показниками. Якщо середньодобова температура кілька днів тримається на рівні +8…+10 °С, тепло у будинки подають дуже швидко. Тож несподіване похолодання може застати зненацька — а підготуватися краще заздалегідь.

Вересень-жовтень — найзручніший час, аби привести батареї до ладу. Це легко, швидко й вигідно.

Реклама

Як чистка радіаторів впливає на здоров’я та гаманець

Для здоров’я. Пил, що накопичився на батареях, із першим теплим потоком підніметься у повітря. Разом із ним у кімнаті почнуть циркулювати алергени, пилові кліщі та пилок. Це загрожує погіршенням самопочуття людей із астмою, сезонними алергіями чи слабким імунітетом, особливо у дітей.

Для бюджету. Забруднені батареї гірше віддають тепло. Пил і бруд працюють як ізоляція, через що кімната прогрівається повільніше. У результаті витрачається більше енергії — а платити доводиться більше.

Як швидко очистити батареї

Усе просто й займає лічені хвилини:

зовнішню поверхню протріть сухою чи трохи вологою мікрофібровою серветкою — вона легко збирає пил, не дряпаючи покриття;

щоб видалити пил усередині радіатора, використайте звичайний фен: струмінь повітря вижене бруд униз, де його можна швидко прибрати пилососом;

для зручності можна підкласти під батарею поліетиленовий пакет — тоді все сміття збереться в ньому, і підлога залишиться чистою.

Жодних дорогих засобів чи спеціальних щіток не потрібно. Лише кілька хвилин часу — і ви отримуєте чисте повітря вдома та відчутну економію на опаленні взимку.